El Martin Pescador presentó a sus candidatas para la FNE 2026

La elección de representante estudiantil del Colegio Martín Pescador será el 15 de mayo a las 20 horas en la Sociedad Española, donde las candidatas participarán de una jornada especial rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
El encuentro formará parte del calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de Jujuy y tendrá como uno de sus momentos destacados la despedida de la representante 2025, Candela García Antoraz.
Candidatas del Colegio Martin Pescador
- Violeta Mariotti José
- Ema Sisti
- Abril Medina
- Martina Peralta
- Lucia Leiton
- Mel Sachero Etze
- Luciana Calatayud Rojas
- Cielo Salvatierra
- Pascuas Romano
- Mia Portales Buitrago
- Paloma Presot
- Luisana Tejerina Iriarte
- Morena Cardozo
- Marianela Lobos
- Rocio Cabezas Grosso
- Delfina Mendoza
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 8 de mayo: Colegio José Hernández
- 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
- 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada
- 15 de mayo: Colegio Secundario 33
- 15 de mayo: Colegio Gianelli
- 15 de mayo: Colegio Martin Pescador
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