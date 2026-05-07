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7 de mayo de 2026 - 08:07
Jujuy.

El Martin Pescador presentó a sus candidatas para la FNE 2026

El Colegio Martín Pescador realizará su elección el 15 de mayo a las 20, en la Sociedad Española, con sus candidatas a representante.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Martin Pescador.

Candidatas Martin Pescador.

La elección de representante estudiantil del Colegio Martín Pescador será el 15 de mayo a las 20 horas en la Sociedad Española, donde las candidatas participarán de una jornada especial rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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El encuentro formará parte del calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de Jujuy y tendrá como uno de sus momentos destacados la despedida de la representante 2025, Candela García Antoraz.

Candidatas del Colegio Martin Pescador

  1. Violeta Mariotti José
  2. Ema Sisti
  3. Abril Medina
  4. Martina Peralta
  5. Lucia Leiton
  6. Mel Sachero Etze
  7. Luciana Calatayud Rojas
  8. Cielo Salvatierra
  9. Pascuas Romano
  10. Mia Portales Buitrago
  11. Paloma Presot
  12. Luisana Tejerina Iriarte
  13. Morena Cardozo
  14. Marianela Lobos
  15. Rocio Cabezas Grosso
  16. Delfina Mendoza

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
  • 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33
  • 15 de mayo: Colegio Gianelli
  • 15 de mayo: Colegio Martin Pescador

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