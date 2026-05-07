El Martin Pescador presentó a sus candidatas para la FNE 2026

Candidatas Martin Pescador.

La elección de representante estudiantil del Colegio Martín Pescador será el 15 de mayo a las 20 horas en la Sociedad Española, donde las candidatas participarán de una jornada especial rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

El encuentro formará parte del calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de Jujuy y tendrá como uno de sus momentos destacados la despedida de la representante 2025, Candela García Antoraz.

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Candidatas del Colegio Martin Pescador Violeta Mariotti José Ema Sisti Abril Medina Martina Peralta Lucia Leiton Mel Sachero Etze Luciana Calatayud Rojas Cielo Salvatierra Pascuas Romano Mia Portales Buitrago Paloma Presot Luisana Tejerina Iriarte Morena Cardozo Marianela Lobos Rocio Cabezas Grosso Delfina Mendoza Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 8 de mayo: Colegio José Hernández

Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

Colegio Evangélico Che-Il 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada

Colegio Remedios de Escalada 15 de mayo: Colegio Secundario 33

Colegio Secundario 33 15 de mayo: Colegio Gianelli

Colegio Gianelli 15 de mayo: Colegio Martin Pescador

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