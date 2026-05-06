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6 de mayo de 2026 - 18:19
Jujuy.

FNE 2026: la escuela Gianelli elegirá a su nueva representante entre 21 candidatas

La elección de la escuela Gianelli será el 15 de mayo a las 16, con 21 candidatas y la despedida de Nicole Ciares.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Gianelli - FNE 2026.&nbsp;

Candidatas del Gianelli - FNE 2026. 

La elección de la escuela Gianelli de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se realizará el 15 de mayo, a las 16 horas, en el colegio Antonio María Gianelli, donde 21 candidatas participarán de la jornada para definir quién será la nueva representante de la institución.

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El encuentro reunirá a estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa en una de las actividades más esperadas por el alumnado. Durante la elección también se realizará la despedida de la representante 2025, Nicole Ciares.

Las 21 candidatas del colegio Gianelli

  1. Luz Estevez
  2. Salma Flores Barrios
  3. Eunice Flores
  4. Marianela Chorolque
  5. Mikaela Olmos
  6. Daiana Solis
  7. Nahiara Tolaba
  8. Nahir Armella
  9. Valentina Chavez
  10. Celeste Huanuco
  11. Ana Gonzalez
  12. Melani Burela
  13. Agostina Laime
  14. Florencia Llanes
  15. Ángeles Zenarruza
  16. Florencia Burgos
  17. Luz Sarapura
  18. Rocio Laureano
  19. Julieta Reinoso
  20. Ana Muro
  21. Azul Armella
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Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
  • 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33
  • 15 de mayo: Colegio Gianelli
  • 15 de mayo: Colegio Martin Pescador

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