FNE 2026: la escuela Gianelli elegirá a su nueva representante entre 21 candidatas

Candidatas del Gianelli - FNE 2026.

La elección de la escuela Gianelli de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se realizará el 15 de mayo, a las 16 horas, en el colegio Antonio María Gianelli, donde 21 candidatas participarán de la jornada para definir quién será la nueva representante de la institución.

El encuentro reunirá a estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa en una de las actividades más esperadas por el alumnado. Durante la elección también se realizará la despedida de la representante 2025, Nicole Ciares.

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Las 21 candidatas del colegio Gianelli Luz Estevez Salma Flores Barrios Eunice Flores Marianela Chorolque Mikaela Olmos Daiana Solis Nahiara Tolaba Nahir Armella Valentina Chavez Celeste Huanuco Ana Gonzalez Melani Burela Agostina Laime Florencia Llanes Ángeles Zenarruza Florencia Burgos Luz Sarapura Rocio Laureano Julieta Reinoso Ana Muro Azul Armella Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 8 de mayo: Colegio José Hernández

Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

Colegio Evangélico Che-Il 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada

Colegio Remedios de Escalada 15 de mayo: Colegio Secundario 33

Colegio Secundario 33 15 de mayo: Colegio Gianelli

Colegio Gianelli 15 de mayo: Colegio Martin Pescador

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