FNE 2026: la escuela Gianelli elegirá a su nueva representante entre 21 candidatas

La elección de la escuela Gianelli de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se realizará el 15 de mayo, a las 16 horas, en el colegio Antonio María Gianelli, donde 21 candidatas participarán de la jornada para definir quién será la nueva representante de la institución.
El encuentro reunirá a estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa en una de las actividades más esperadas por el alumnado. Durante la elección también se realizará la despedida de la representante 2025, Nicole Ciares.
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 8 de mayo: Colegio José Hernández
- 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
- 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada
- 15 de mayo: Colegio Secundario 33
- 15 de mayo: Colegio Gianelli
- 15 de mayo: Colegio Martin Pescador
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