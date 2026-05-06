La jujeña árbitra que hará historia al dirigir su primera final

Dirigir una final siempre representa un desafío, pero para Daiana Mamaní tiene un significado especial. La árbitra jujeña será protagonista en la definición de la final de la fase preliminar femenina de la Copa Jujuy entre Malvinas y Gimnasia de Jujuy. En la previa relató que espera el momento con emoción, nervios y mucha responsabilidad.

El camino de Daiana en el arbitraje no fue planificado, pero sí constante. “De la nada me empezó a gustar lo que es el arbitraje”, contó. Desde entonces, comenzó a entrenarse y a formarse, un proceso que hoy la encuentra en un momento clave de su carrera.

Actualmente dirige en la primera femenina y también cumple funciones como asistente en divisiones masculinas de la Liga Jujeña de Fútbol. Ese recorrido le permitió crecer y ganar experiencia en distintos contextos del fútbol.

Una final especial

La designación para esta final tiene un valor agregado: será en un escenario cercano a su lugar de origen. “Yo soy de Palpalá y dirigir acá una final es mucho orgullo. Estoy muy agradecida”, expresó.

Será la primera vez que esté al frente de un partido definitorio, algo que vive con intensidad. “Es la primera final que tengo. Por eso estoy muy feliz, muy ansiosa que llegue ya para darlo todo en la cancha y demostrar lo que soy”, afirmó.

La concentración: el punto clave

Para Daiana, el foco está en el trabajo en equipo y en la preparación previa. “Lo principal es estar siempre concentrada. Coordinar bien con la asistente”, explicó, destacando además que la terna arbitral será completamente femenina.

También reconoció que las emociones están a flor de piel antes de cada partido importante.

Una sale nerviosa, ansiosa, pero siempre dando lo mejor. Una sale nerviosa, ansiosa, pero siempre dando lo mejor.

Daiana Mamaní

La preparación antes del partido

La rutina previa es parte fundamental del trabajo arbitral. Mamamaní detalló que llegan con anticipación para organizar cada aspecto. “Siempre llegamos una hora y media antes para hacer la charla técnica con mis asistentes, controlar todo lo que es el banco, las jugadoras, todo para que salga bien”, contó.

Una oportunidad construida con esfuerzo

Daiana también valoró el acompañamiento recibido en su formación. “La oportunidad que siempre me dieron mis instructores”, remarcó, reconociendo el apoyo en su crecimiento dentro del arbitraje.