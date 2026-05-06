FIFA extendió la sanción a Gianluca Prestianni por discriminación: ¿Qué pasará si juega el Mundial?

El atacante argentino Gianluca Prestianni quedó alcanzado por una sanción a nivel internacional luego de que la FIFA decidiera ampliar la penalización originalmente aplicada por la UEFA , a raíz de un episodio de discriminación registrado durante la Liga de Campeones .

De acuerdo con lo publicado por The Athletic , el organismo rector del fútbol mundial determinó que la suspensión de seis encuentros impuesta por la UEFA al jugador del Benfica se aplicará en todas las competiciones oficiales , lo que compromete seriamente su presencia en la próxima Copa del Mundo .

El episodio que motivó la sanción ocurrió el 17 de febrero en el Estadio da Luz , en el encuentro en el que Benfica fue local ante Real Madrid por la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones .

Durante el desarrollo del partido, el delantero brasileño Vinícius Júnior denunció ante el árbitro François Letexier que había sido objeto de insultos de carácter racista presuntamente proferidos por Gianluca Prestianni . El mecanismo disciplinario de la FIFA contra conductas racistas se puso en marcha de manera inmediata, lo que llevó a la interrupción del partido durante aproximadamente ocho minutos .

Según se aprecia en distintas imágenes del encuentro, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, compañero de Vinícius Júnior, declaró posteriormente que habría escuchado al jugador argentino repetir en varias oportunidades —al menos cinco— expresiones ofensivas en las que se refería al brasileño de manera racista, comparándolo con un mono.

El fuerte respaldo del Benfica a Gianluca Prestianni tras haber sido acusado de racismo por Vinícius.

A raíz de la acusación, la UEFA inició un expediente disciplinario a través de un inspector de Ética y Disciplina. Tras analizar el caso, el organismo concluyó que no había evidencia suficiente para sostener una sanción por insultos de carácter racista, aunque sí detectó el uso de expresiones homofóbicas, lo que terminó derivando en la suspensión del jugador.

Origen del episodio

De acuerdo con lo informado por ESPN, el propio Gianluca Prestianni reconoció en su declaración haber utilizado el término “maricón” para referirse a Vinícius Júnior, negando haber pronunciado el insulto racista que inicialmente se le atribuía.

El 24 de abril, la UEFA comunicó una sanción de seis encuentros de suspensión para el atacante del Benfica por conductas de carácter homofóbico. De ese total, tres partidos quedaron en suspenso siempre que no se repitiera una infracción similar dentro de un período de dos años. En un principio, la medida estaba limitada exclusivamente a competencias organizadas por la UEFA.

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Luego del anuncio, el ente rector del fútbol europeo elevó un pedido a la FIFA para que la sanción tuviera alcance internacional. “El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga efecto a nivel mundial”, informó un vocero del organismo el miércoles.

Según el reglamento de la UEFA, toda conducta que atente contra la dignidad de una persona por razones de color de piel, origen étnico, religión, género u orientación sexual debe ser sancionada con un mínimo de diez encuentros de suspensión. Sin embargo, en este caso particular, el organismo no brindó explicaciones sobre por qué la sanción aplicada a Gianluca Prestianni fue inferior a ese umbral.

Resolución disciplinaria de la UEFA

El impacto de la medida disciplinaria compromete de forma directa las posibilidades internacionales de Gianluca Prestianni. En caso de ser convocado por la selección argentina para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, quedaría inhabilitado para jugar los dos primeros encuentros, ante Argelia y Austria.

FIFA amplió la sanción a Gianluca Prestianni por insultos homofóbicos contra Vinicius.

El futbolista, de 20 años, ha tenido hasta el momento una sola citación con el combinado mayor, aunque recientemente había sido incluido en la lista de marzo para los amistosos frente a Mauritania y Zambia.

Por su parte, Gianluca Prestianni sí estará habilitado para disputar los dos compromisos que le restan en la liga de Portugal con el Benfica, así como también el amistoso de la selección argentina frente a Honduras, previsto para el 7 de junio. Esto se debe a que el alcance de la sanción internacional solo rige para competiciones oficiales organizadas por la FIFA y la UEFA. Luego de que se hiciera pública la resolución disciplinaria, Gianluca Prestianni utilizó sus redes sociales para salir a desmentir y responder a las acusaciones en su contra.

Descargo de Gianluca Prestianni y respaldo institucional tras la polémica

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr., quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír”, dijo el delantero argentino, después el partido. “Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, agregó.

Prestianni fue sancionado con seis partidos en competencias oficiales por su cruce con Vinícius.

En una conversación con Telefe, Gianluca Prestianni profundizó en su descargo y expresó: “Me dolió que me traten de algo que jamás hice, eso fue lo que más me dolió, pero por suerte estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy yo y eso a mí me basta”.

Además, agregó que se siente conforme con el respaldo recibido: “Estoy muy tranquilo y agradecido al club, que también me creyó y apoyó en todo sentido, como también mis compañeros, que me lo demostraron puertas adentro, algo que vale mucho más que una historia en Instagram”.