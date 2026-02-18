La historia de Gianluca Prestianni, el juvenil argentino acusado de racismo por Vinícius Júnior

El duelo entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa, por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, dejó mucho más que un resultado deportivo. La acusación de racismo realizada por Vinícius Júnior contra el delantero argentino Gianluca Prestianni colocó al joven de 20 años en el centro de una polémica internacional y bajo investigación disciplinaria de la UEFA.

Clasificación. Con un gol de Juanfer Quintero sobre el final, River le ganó a Bolívar en la Copa Argentina

Fútbol de Europa. Gianluca Prestianni en la mira de la UEFA tras el polémico episodio con Vinícius

El episodio, viralizado en redes sociales y repudiado por figuras del fútbol mundial, podría derivar en una sanción de hasta diez partidos si se confirma la infracción.

Según denunció Vinícius, Prestianni le habría dirigido un insulto racista al llamarlo “mono”. Sin embargo, las imágenes difundidas muestran al argentino cubriéndose la boca con la camiseta mientras le habla al delantero brasileño.

El caso activó el protocolo antidiscriminación de la UEFA y generó pronunciamientos de futbolistas como Kylian Mbappé y Federico Valverde, quienes reclamaron sanciones severas ante cualquier forma de discriminación en el fútbol profesional.

En paralelo, el Benfica publicó un video institucional en el que sostiene que, por la distancia, los jugadores del Real Madrid no podían haber escuchado el supuesto insulto. El club portugués buscó así respaldar la versión defensiva de su futbolista.

De promesa en Vélez a proyecto europeo

Más allá del escándalo, Prestianni es considerado una de las grandes promesas de su generación. Surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield, debutó en Primera División en 2022 con apenas 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo oficialmente con la camiseta del club.

Su irrupción despertó el interés inmediato de gigantes europeos como el Real Madrid, así como de otros clubes del continente. En marzo de 2023 marcó su primer gol en el estadio José Amalfitani, en una goleada ante Central Córdoba, consolidando su proyección internacional.

Ese mismo año fue convocado por Diego Placente para el Sudamericano Sub 17, aunque el entonces entrenador de Vélez, Ricardo Gareca, decidió retenerlo por su importancia en el plantel profesional.

Conflictos, salida y consolidación en Portugal

La etapa final de Prestianni en Vélez estuvo marcada por tensiones extradeportivas. En 2024 denunció amenazas de muerte tras un enfrentamiento con la barrabrava del club, en medio de rumores sobre su transferencia.

La salida se concretó a comienzos de ese año, cuando el Benfica adquirió su pase por 9 millones de euros. En Portugal compartió vestuario con referentes argentinos y comenzó a ganar protagonismo bajo la conducción de José Mourinho.

Su crecimiento también se reflejó en las selecciones juveniles. Fue pieza clave del equipo argentino que disputó el Mundial Sub 20 de 2025, donde la Albiceleste alcanzó la final y cayó ante Marruecos. Meses después, recibió su primera convocatoria a la selección mayor de la mano de Lionel Scaloni, debutando en un amistoso frente a Angola.

Otras polémicas y el descargo personal

La controversia en la Champions no es el primer episodio que lo expone públicamente. Tras la eliminación de México ante Argentina en el Mundial Sub 20, una celebración suya generó debate en redes sociales por un gesto interpretado como burla.

En medio del actual escándalo, Prestianni publicó un descargo en sus redes sociales: negó haber proferido insultos racistas y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas. Además, afirmó haber recibido amenazas por parte de jugadores del Real Madrid.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol expresó su respaldo a Vinícius Júnior y reiteró su postura de tolerancia cero frente al racismo.

Un futuro condicionado por la decisión de la UEFA

Mientras la investigación avanza, el futuro inmediato del joven argentino depende del fallo disciplinario. A sus 20 años, Prestianni atraviesa el momento más delicado de su carrera: de promesa del fútbol argentino a protagonista de una controversia que trasciende lo deportivo y vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra el racismo en el fútbol europeo.