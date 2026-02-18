Gianluca Prestianni en la mira de la UEFA tras el polémico episodio con Vinícius

Las denuncias por presuntos insultos racistas hacia Vinícius Júnior durante la victoria del Real Madrid por 1-0 frente al Benfica , en el partido de ida de los playoffs de la Champions League , han activado una investigación por parte de la UEFA . El organismo europeo podría imponerle una sanción de al menos diez encuentros al argentino Gianluca Prestianni.

Dicha decisión tendrá lugar si se confirma la infracción , aunque la decisión no será sencilla: el joven exjugador de Vélez , de 20 años , se cubrió la boca con la camiseta antes de dirigirse al futbolista brasileño.

Durante el partido disputado este martes 17 de febrero de 2026 en el Estadio Da Luz de Lisboa , la situación se intensificó cuando Vinícius Júnior se acercó al árbitro Francois Letexier para denunciar que el futbolista argentino le había proferido el insulto “ mono ”. Esto ocurrió justo después del gol que definió el encuentro y tras la controvertida celebración del brasileño, quien festejó frente a la tribuna local mostrando su dorsal , lo que generó la ira de Nicolás Otamendi y otros integrantes del equipo portugués .

La reacción de los jugadores no se hizo esperar. Kylian Mbappé encaró a Prestianni en el campo y le gritó repetidamente: “ Sos un puto racista ”, según captaron las cámaras de Movistar Plus + Deportes .

Más adelante, Mbappé declaró: “No podemos aceptar que haya un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporte así. Este no merece jugar más la Champions League, es mi opinión, pero esperaremos a ver lo que va a pasar”.

El mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, también habló tras el episodio. “No se sabe qué le habrá dicho, pero todos los compañeros que han estado cerca dicen que le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir”, explicó Valverde en zona mixta. Agregó: “Creo que si te tapás la boca para decir algo es porque estás diciendo algo que no está bien”.

Por su parte, Aurélien Tchouaméni compartió su opinión tras la charla en el vestuario: “La verdad es que eso no puede pasar. Vini nos ha dicho que el chico le ha dicho ‘mono’. Con su camiseta tapándose. Luego el chico dijo que no ha dicho nada, que ha dicho ‘maricón’, da igual”.

UEFA activa protocolo antidiscriminación

La UEFA puso en marcha su protocolo contra la discriminación durante el partido. Según lo estipulado en el artículo 14 del reglamento disciplinario, “cualquier club, jugador o persona que esté bajo la jurisdicción de la organización y que agreda la dignidad de un individuo o de un grupo por motivos como el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, podrá recibir una sanción que incluya una suspensión mínima de diez partidos, un periodo determinado de inhabilitación o cualquier otra medida que se considere adecuada”.

El curso de los acontecimientos complicó la recopilación de pruebas contundentes. Las imágenes de la transmisión oficial no permiten interpretar lo que decía Prestianni, ya que hablaba cubriéndose la boca con la camiseta. Según relatan quienes estuvieron en el campo, el juvenil, convocado recientemente por Lionel Scaloni a la selección argentina, habría sostenido que le dirigió a su rival la palabra “maricón”.

La dificultad técnica para verificar el insulto fue comentada por el exárbitro Iturralde González en el programa español El Larguero: “La UEFA lo va a tener muy complicado para poder demostrar el insulto de Prestianni. Se abrirá expediente y se pedirá declaración a todos los jugadores presentes, como Mbappé. Pero si no pueden ver nada, la UEFA no podrá hacer nada para sancionar”.

La sanción podría recibir Prestianni si se confirma el insulto racista a Vinícius.

Desde la entidad portuguesa, el entrenador José Mourinho compartió su análisis: “Yo he hablado con los dos. Vinícius me dice una cosa, Prestianni me dice otra cosa. Yo no quiero ser rojo y no quiero decir que al 100% creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinícius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé”.

Respaldo institucional y próximos pasos en la investigación

El apoyo oficial provino de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que difundió un comunicado: “La CBF expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes... Es inaceptable. Vini, no estás solo… Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación”.

El fuerte respaldo del Benfica a Gianluca Prestianni tras haber sido acusado de racismo por Vinícius.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reafirmó la línea institucional del club: “La intolerancia con el racismo para nosotros es absoluta y no podemos permitir que cosas así pasen en el terreno de juego en 2026”, declaró a Infobae. Añadió: “Siempre debemos respaldar a Vinícius”.

El desenlace de la investigación quedará supeditado a la capacidad de la UEFA para recabar pruebas que confirmen alguna de las versiones presentadas, en un contexto donde la disponibilidad de evidencia ha sido limitada y compleja de obtener.