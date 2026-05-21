jueves 21 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de mayo de 2026 - 19:26
Deportes.

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy: cuántos partidos se pierde

Tras su expulsión, Delfor Minervino de Gimnasia de Jujuy fue duramente sancionado por el Tribunal de Disciplina.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dura sancióna Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

El defensor de Gimnasia de Jujuy, Delfor Minervino, quien fue expulsado en el último partido del Lobo, recibió este jueves una mala noticia tras conocerse la sanción que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Lee además
Bruno Amiconi - Árbitro 
Deportes.

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro que vuelve a dirigir un clásico de Gimnasia de Jujuy
belgrano vs gimnasia de jujuy por copa argentina: sede, dia y horario
Deportes.

Belgrano vs Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: sede, día y horario

Los partidos que se perderá Minernivo

Hernán Pellerano no podrá contar con un defensor titular sobre el sector derecho en el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro que se jugará este domingo a las 18.30 en Salta. Tampoco podrá jugar el sábado 6 de junio en visita a Atlanta por la fecha 17, ni una semana después ante su gente en Jujuy ante San Martín de San Juan.

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy
Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

Si podrá estar en los 16avos de Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, encuentro que se disputará el sábado 30 de mayo a las 15 horas, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que tendrá al Lobo nuevamente ante un rival de Primera División.

Cómo llega Gimnasia de Jujuy al clásico

El Lobo llega en un gran momento. El equipo dirigido por Hernán Pellerano viene de vencer 1 a 0 a Temperley. Con ese triunfo, el Lobo alcanzó los 26 puntos y se consolidó como único líder de la Zona B, con tres unidades de ventaja sobre Atlanta.

Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta
Gimnasia de Jujuy sigue en la punta

Gimnasia de Jujuy sigue en la punta

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro que vuelve a dirigir un clásico de Gimnasia de Jujuy

Belgrano vs Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: sede, día y horario

Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

Confirmaron el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Belgrano en Copa Argentina: quién es

Gimnasia de Jujuy: habilitaron la venta de entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro

Lo que se lee ahora
Estadio Único Madre de Ciudades - Santiago del Estero video
Deportes.

Confirmaron el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Belgrano en Copa Argentina: quién es

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios
Jujuy.

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona
Policiales.

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona

ZonaFría en Jujuy y en el resto del país 
País.

Cómo afecta a Jujuy el cambio en Zonas Frías y quiénes conservarían el descuento en el gas

Leandro Morales, presidente del Ente.
Jujuy.

Leandro Morales es el nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel