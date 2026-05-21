Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy: cuántos partidos se pierde

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

El defensor de Gimnasia de Jujuy, Delfor Minervino, quien fue expulsado en el último partido del Lobo, recibió este jueves una mala noticia tras conocerse la sanción que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El lateral derecho fue sancionado con tres fechas de suspensión luego de ver la tarjeta roja directa en un cruce con el árbitro Álvaro Carranza al término del partido que el equipo jujeño le ganó a Temperley con un gol de Mauro Cachi en el segundo tiempo.

Los partidos que se perderá Minernivo Hernán Pellerano no podrá contar con un defensor titular sobre el sector derecho en el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro que se jugará este domingo a las 18.30 en Salta. Tampoco podrá jugar el sábado 6 de junio en visita a Atlanta por la fecha 17, ni una semana después ante su gente en Jujuy ante San Martín de San Juan.

Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy Dura sanción a Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy Si podrá estar en los 16avos de Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, encuentro que se disputará el sábado 30 de mayo a las 15 horas, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que tendrá al Lobo nuevamente ante un rival de Primera División. Cómo llega Gimnasia de Jujuy al clásico El Lobo llega en un gran momento. El equipo dirigido por Hernán Pellerano viene de vencer 1 a 0 a Temperley. Con ese triunfo, el Lobo alcanzó los 26 puntos y se consolidó como único líder de la Zona B, con tres unidades de ventaja sobre Atlanta. Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta Gimnasia de Jujuy sigue en la punta

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