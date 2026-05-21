Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

Gimnasia de Jujuy ya tiene definido el día, horario y sede del partido correspondiente a 16avos de Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba. Este cruce, se le sumará a otros cinco que completan la cargada agenda que tendrá el Lobo, ya que en menos de un mes jugará seis encuentros en total.

Deportes. Quién es Bruno Amiconi, el árbitro que vuelve a dirigir un clásico de Gimnasia de Jujuy

Dentro de los recorridos que deberá hacer, el equipo de Hernán Pellerano jugará en Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Antes de pensar en el "Pirata", el "Lobo" deberá afrontar un compromiso clave en la Primera Nacional. El domingo 24 de mayo comienza la acción con el clásico ante Gimnasia y Tiro de Salta , correspondiente a la fecha 15. El partido se disputara desde las 18:30 horas, con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Copa Argentina ante Belgrano

El sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será escenario del trascendental choque entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba por 16avos de final de la Copa Argentina.

El estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será la sede para la final del Apertura 2025.

Después de enfrentar a Belgrano, así sigue el calendario de Gimnasia

-Sábado 6 de junio: visita a Atlanta por la fecha 17 desde las 13:00 horas.

-Sábado 13 de junio: Gimnasia volverá a jugar ante su gente en Jujuy recibiendo a San Martín de San Juan por la fecha 18. El partido se disputará a las 20:00 horas.

Las mujeres entrarán gratis hasta las 16:30 este domingo al Estadio 23 de Agosto



-Miércoles 17 de junio: el Lobo volverá a ser local en Jujuy ante Nueva Chicago, en el partido reprogramado de la fecha 16 (postergado por el compromiso de Copa Argentina). El duelo se jugará desde las 15:00 Hs.

-Domingo 21 de junio: cierra el recorrido en Santiago del Estero visitando a Güemes por la fecha 4, a partir de las 16:00 horas. Este encuentro fue postergado debido al paro de AFA en el inicio del campeonato.