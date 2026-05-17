domingo 17 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de mayo de 2026 - 19:43
Fútbol.

Carranza expulsó a Delfor Minervino tras el encuentro y será baja en el clásico

Aunque el Lobo consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto y se consolidó como líder de la Zona B , el final del encuentro dejó una preocupación pensando en el clásico del próximo fin de semana.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carranza expulsó a Delfor Minervino tras el final del encuentro

Carranza expulsó a Delfor Minervino tras el final del encuentro

    Lee además
    Gimnasia de Jujuy ante Belgrano por Copa Argentina (Foto ilustativa)
    Deportes.

    Gimnasia de Jujuy y Belgrano tiene fecha confirmada para jugar por Copa Argentina
    Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto
    Fútbol.

    Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto

    Una vez concluidas las acciones, el lateral derecho Delfor Minervino protagonizó un cruce con el árbitro Álvaro Carranza y terminó viendo la tarjeta roja directa cuando el partido ya había finalizado. El episodio ocurrió en medio de un intercambio verbal posterior al pitazo final y derivó en la expulsión del defensor albiceleste que será baja en el clásico ante Gimnasia y Tiro.

    Carranza expulsó a Delfor Minervino tras el final del encuentro y será baja en el clásico

    La sanción implica, al menos, una fecha de suspensión, por lo que el futbolista no podrá estar presente en el esperado duelo frente a Gimnasia y Tiro de Salta, programado para el próximo domingo a las 17 horas en el estadio Gigante del Norte.

    La ausencia de Minervino representa una baja sensible para el entrenador Hernán Pellerano, teniendo en cuenta la continuidad que el defensor venía mostrando en el equipo titular y la importancia del compromiso que se aproxima.

    Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el motivo puntual del entredicho entre el jugador y el árbitro, aunque el informe arbitral podría aportar mayores precisiones en las próximas horas y definir si la sanción se extenderá más allá de una fecha.

    El incidente empañó parcialmente una tarde positiva para el Lobo, que había conseguido tres puntos fundamentales gracias al gol convertido por Mauro Cachi en el segundo tiempo. Con esa victoria, Gimnasia de Jujuy llegó a las 26 unidades y logró ampliar la diferencia sobre sus perseguidores en la tabla de posiciones.

    Ahora, el cuerpo técnico deberá analizar variantes para reemplazar a Minervino en uno de los encuentros más importantes de la temporada regular, en un clásico regional que podría resultar clave en la pelea por mantenerse en la cima del campeonato.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Gimnasia de Jujuy y Belgrano tiene fecha confirmada para jugar por Copa Argentina

    Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto

    Belgrano de Córdoba resistió, ganó por penales y definirá el Apertura frente a River

    Se conoció el parte médico de Álex Márquez tras el brutal accidente en MotoGP

    Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

    Lo que se lee ahora
    Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
    Deportes.

    Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

    Por  María Florencia Etchart

    Las más leídas

    Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
    Deportes.

    Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

    Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA
    Jujuy.

    Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: cuándo y qué zonas están afectadas

    Piloto español Alex Márquez
    Deportes.

    Se conoció el parte médico de Álex Márquez tras el brutal accidente en MotoGP

    Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo en Alto Comedero - imagen ilustrativa del lugar 
    Jujuy.

    Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo en Alto Comedero

    Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto
    Fútbol.

    Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel