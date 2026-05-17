Carranza expulsó a Delfor Minervino tras el encuentro y será baja en el clásico

Delfor Minervino , defensor de Gimnasia de Jujuy , recibió la tarjeta roja una vez finalizado el encuentro frente a Temperley luego de un intercambio con el árbitro Álvaro Carranza. La sanción lo dejará afuera del clásico ante Gimnasia y Tiro de Salta .

Fútbol. Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto

Una vez concluidas las acciones, el lateral derecho Delfor Minervino protagonizó un cruce con el árbitro Álvaro Carranza y terminó viendo la tarjeta roja directa cuando el partido ya había finalizado. El episodio ocurrió en medio de un intercambio verbal posterior al pitazo final y derivó en la expulsión del defensor albiceleste que será baja en el clásico ante Gimnasia y Tiro.

La sanción implica, al menos, una fecha de suspensión, por lo que el futbolista no podrá estar presente en el esperado duelo frente a Gimnasia y Tiro de Salta , programado para el próximo domingo a las 17 horas en el estadio Gigante del Norte.

La ausencia de Minervino representa una baja sensible para el entrenador Hernán Pellerano, teniendo en cuenta la continuidad que el defensor venía mostrando en el equipo titular y la importancia del compromiso que se aproxima.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el motivo puntual del entredicho entre el jugador y el árbitro, aunque el informe arbitral podría aportar mayores precisiones en las próximas horas y definir si la sanción se extenderá más allá de una fecha.

El incidente empañó parcialmente una tarde positiva para el Lobo, que había conseguido tres puntos fundamentales gracias al gol convertido por Mauro Cachi en el segundo tiempo. Con esa victoria, Gimnasia de Jujuy llegó a las 26 unidades y logró ampliar la diferencia sobre sus perseguidores en la tabla de posiciones.

Ahora, el cuerpo técnico deberá analizar variantes para reemplazar a Minervino en uno de los encuentros más importantes de la temporada regular, en un clásico regional que podría resultar clave en la pelea por mantenerse en la cima del campeonato.