Belgrano de Córdoba resistió, ganó por penales y definirá el Apertura frente a River

Belgrano de Córdoba protagonizó una noche inolvidable al eliminar a Argentinos Juniors por penales y convertirse en finalista del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski logró rescatar un empate agónico 1 a 1 en el tiempo reglamentario y luego se impuso 4 a 3 desde los doce pasos para asegurarse un lugar en la definición frente a River Plate.

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El encuentro disputado en el estadio Diego Armando Maradona tuvo como dominador inicial al conjunto local. Argentinos Juniors mostró superioridad durante gran parte del primer tiempo gracias al manejo de la pelota y la presión alta que complicó constantemente a Belgrano. Esa diferencia quedó reflejada rápidamente en el marcador cuando Facundo Jainikoski abrió la cuenta apenas a los seis minutos .

A partir de la ventaja, el equipo de La Paternal continuó manejando el trámite del partido y generó varias situaciones de peligro sobre el arco defendido por Thiago Cardozo. El Pirata, en cambio, tuvo dificultades para encontrar fluidez en ataque y sufrió para sostener el ritmo impuesto por el rival.

Sin embargo, el conjunto cordobés mostró otra actitud en la segunda mitad . Con mayor intensidad y adelantando líneas, comenzó a equilibrar el desarrollo del juego y empujó a Argentinos hacia su propio campo. Aunque el Bicho parecía controlar la situación y se acercaba a la clasificación, Belgrano encontró el empate en la última acción del tiempo reglamentario.

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Nicolás “Uvita” Fernández apareció en el momento más importante de la noche y marcó el 1 a 1 que silenció La Paternal y llevó la semifinal al tiempo suplementario. El gol desató el festejo de los hinchas cordobeses y cambió por completo el ánimo del encuentro.

Durante el alargue ambos equipos sintieron el desgaste físico y las situaciones claras escasearon. La tensión fue creciendo hasta desembocar en la definición por penales, donde las emociones no faltaron.

La tanda comenzó favorable para Argentinos Juniors gracias a las intervenciones del arquero Brayan Cortés, quien logró contener dos remates. Sin embargo, el equipo local no logró aprovechar sus oportunidades para cerrar la serie y terminó dejando escapar la clasificación.

Thiago Cardozo respondió en un momento decisivo al detener un disparo clave y mantener con vida a Belgrano. Finalmente, Ramiro Hernández convirtió el penal definitivo para sellar el 4 a 3 y desatar la celebración del conjunto cordobés, que ahora irá en busca del título.

Con esta victoria, Belgrano avanzó a la final del Torneo Apertura, donde enfrentará a River Plate, que viene de eliminar a Rosario Central por 1 a 0 en el estadio Monumental. El partido decisivo se disputará el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.