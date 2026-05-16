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16 de mayo de 2026 - 21:46
Deportes.

River eliminó a Central y es el primer finalista del Torneo Apertura 2026

River se convirtió en el primer finalista del Apertura 2026 tras ganar con gol de Facundo Colidio. La otra semifinal la jugarán Argentinos Juniors y Belgrano este domingo.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Colidio marcó el único tanto del encuentro.

Colidio marcó el único tanto del encuentro.

River pasó a la final del Torneo Apertura 2026 tras ganarle 1 a 0 a Rosario Central en el estadio Monumental, en la primera semifinal del certamen. El equipo de Eduardo Coudet se impuso con un gol de Facundo Colidio y quedó a un paso de un nuevo título en el fútbol argentino.

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El Millonario logró sacar adelante un partido intenso, en el que sufrió la salida temprana de Sebastián Driussi por lesión y también tuvo un penal fallado por Gonzalo Montiel. Más allá de esos momentos, River encontró la ventaja en el segundo tiempo y después sostuvo el resultado ante un Rosario Central que intentó reaccionar en el tramo final.

River golpeó en el momento justo

El encuentro tuvo un desarrollo exigente para River, que debió reacomodarse rápidamente por la lesión de Driussi a los pocos minutos del inicio. Aun así, el equipo local tuvo chances claras para ponerse en ventaja y llegó a contar con un penal, pero Montiel no pudo convertirlo.

La revancha desde los doce pasos llegó más adelante, cuando Facundo Colidio se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1 a 0 que terminó definiendo la semifinal. Con ese tanto, el delantero le dio a River el boleto a la final del Apertura.

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Rosario Central reaccionó, pero no le alcanzó

Rosario Central, que tuvo a Ángel Di María entre sus figuras, buscó cambiar la historia en el complemento y tuvo momentos de peligro, incluso con remates que terminaron cerca del arco de River. Sin embargo, el Canalla no logró quebrar la resistencia del Millonario.

Con el paso de los minutos, River sostuvo la diferencia, realizó variantes para cuidar el resultado y terminó celebrando ante su gente en el Monumental.

Cuándo se define el otro finalista

River ya espera rival para la final del Torneo Apertura 2026. La otra semifinal se jugará este domingo entre Argentinos Juniors y Belgrano, dos equipos que llegan con la ilusión de meterse en la definición.

El ganador de ese cruce enfrentará al Millonario en la final, prevista para el 24 de mayo en Córdoba.

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