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13 de mayo de 2026 - 23:42
Deportes.

River Plate venció a Gimnasia de La Plata y es semifinalista del Torneo Apertura

El Millonario jugó bien y con goles de Driussi y Martínez Quarta derrotó al Lobo. Jugará la semi ante Rosario Central en el Monumental.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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El equipo de Núñez abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo gracias a una gran acción de Sebastián Driussi. El delantero eludió a su marcador con un sobrerito y definió con un potente remate de sobrepique para poner el 1 a 0 y desatar la fiesta en el Monumental.

En el complemento, River amplió la diferencia a los 20 minutos. Tras un centro de Freitas y una mala salida del arquero Insfrán, Lucas Martínez Quarta apareció de cabeza para marcar el 2 a 0 definitivo que selló la clasificación del Millonario.

Driussi había convertido nuevamente a los 12 minutos del segundo tiempo, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada de Bustos en la jugada previa.

Con esta victoria, River Plate enfrentará en semifinales a Rosario Central. En la otra llave se medirán Argentinos Juniors y Belgrano.

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