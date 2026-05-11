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11 de mayo de 2026 - 08:58
Liga Profesional

River Plate y Gimnasia se encuentran en la llave 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de River Plate vs Gimnasia. El duelo, a disputarse el miércoles 13 de mayo, comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

River Plate y Gimnasia se encuentran en la llave 2
BsAs (DataFactory)

El Millonario y el Lobo se enfrentan el próximo miércoles 13 de mayo. Ambos equipos se disputan la clasificación a la Semifinal del Apertura desde las 21:30 (hora Argentina).

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En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate fue el ganador por 2 a 0.

Los resultados de River Plate en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)
  • Fase de Grupos: Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Atlético Tucumán 1 (3 de mayo)
  • Octavos de final: River Plate 2 vs San Lorenzo 2 (4-3 en penales a favor de River Plate) (10 de mayo)
Los resultados de Gimnasia en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Racing Club 1 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 3 vs Aldosivi 1 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Barracas Central 2 vs Gimnasia 0 (9 de febrero)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 0 vs Estudiantes 0 (15 de febrero)
  • Fase de Grupos: Gimnasia (Mendoza) 0 vs Gimnasia 1 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero)
  • Fase de Grupos: Tigre 2 vs Gimnasia 2 (1 de marzo)
  • Fase de Grupos: Banfield 1 vs Gimnasia 2 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Independiente Riv. (M) 3 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Atlético Tucumán 1 vs Gimnasia 0 (20 de marzo)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Sarmiento 1 vs Gimnasia 2 (13 de abril)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 1 vs Estudiantes (RC) 0 (18 de abril)
  • Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Argentinos Juniors 0 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Vélez 0 vs Gimnasia 1 (10 de mayo)
Horario River Plate y Gimnasia, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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