River Plate y Gimnasia se encuentran en la llave 2

El Millonario y el Lobo se enfrentan el próximo miércoles 13 de mayo. Ambos equipos se disputan la clasificación a la Semifinal del Apertura desde las 21:30 (hora Argentina).
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El Millonario y el Lobo se enfrentan el próximo miércoles 13 de mayo. Ambos equipos se disputan la clasificación a la Semifinal del Apertura desde las 21:30 (hora Argentina).
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate fue el ganador por 2 a 0.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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