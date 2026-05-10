Torneo Apertura 2026: se definieron los cruces de cuartos de final

El Torneo Apertura 2026, el certamen de la Liga Profesional del que surgirá el primer campeón del año en el fútbol argentino, avanza a paso firme y así quedó definido el fixture de los cruces de cuartos de final, con el detalle de las fechas y los horarios.
Luego de 16 fechas en la fase de grupos, los ocho mejores equipos de cada zona avanzaron a la etapa de eliminación directa, que comenzó en 8vos.
Belgrano vs. Unión| Horario: a confirmar
Argentinos Juniors vs. Huracán| Horario: a confirmar
Miércoles 13 de mayo
Rosario Central vs. Racing Club | Horario: a confirmar
River Plate vs. Gimnasia La Plata | Horario: a confirmar
*El equipo clasificado en una mejor posición será local.
Así se disputa la fase de playoffs del Apertura
Los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los cuartos el día martes 12 de mayo y los ganadores del domingo lo harán el miércoles 13, todos en horarios a definir.
Por su parte, las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos CONMEBOL.
La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Kempes de la Ciudad de Córdoba.
Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.
Final: se juega en cancha neutral, en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.
El fixture de octavos del Torneo Apertura 2026
Sábado 9 de mayo
Talleres 0-1 Belgrano
Boca Juniors 2-3 Huracán
Independiente Rivadavia 1-2 Unión
Argentinos Juniors 2-0 Lanús
Domingo 10 de mayo
Rosario Central 3-1 Independiente
Estudiantes de la Plata 0-1 Racing Club
River Plate 2(4) - San Lorenzo 2(3)
Vélez Sarsfield 0- Gimnasia La Plata 1
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