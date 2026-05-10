Torneo Apertura 2026: se definieron los cruces de cuartos de final

El Torneo Apertura 2026 , el certamen de la Liga Profesional del que surgirá el primer campeón del año en el fútbol argentino, avanza a paso firme y así quedó definido el fixture de los cruces de cuartos de final, con el detalle de las fechas y los horarios.

Deportes. A qué hora juegan Boca Juniors y Huracán por octavos de final del Apertura

Deportes. Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura en octavos de final

Luego de 16 fechas en la fase de grupos, los ocho mejores equipos de cada zona avanzaron a la etapa de eliminación directa, que comenzó en 8vos.

Belgrano vs. Unión| Horario: a confirmar

Argentinos Juniors vs. Huracán| Horario: a confirmar

Miércoles 13 de mayo

Rosario Central vs. Racing Club | Horario: a confirmar

River Plate vs. Gimnasia La Plata | Horario: a confirmar

*El equipo clasificado en una mejor posición será local.

Así se disputa la fase de playoffs del Apertura

Los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los cuartos el día martes 12 de mayo y los ganadores del domingo lo harán el miércoles 13, todos en horarios a definir.

Por su parte, las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos CONMEBOL.

La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Kempes de la Ciudad de Córdoba.

Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.

Final: se juega en cancha neutral, en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

El fixture de octavos del Torneo Apertura 2026

Sábado 9 de mayo

Talleres 0-1 Belgrano

Boca Juniors 2-3 Huracán

Independiente Rivadavia 1-2 Unión

Argentinos Juniors 2-0 Lanús

Domingo 10 de mayo

Rosario Central 3-1 Independiente

Estudiantes de la Plata 0-1 Racing Club

River Plate 2(4) - San Lorenzo 2(3)

Vélez Sarsfield 0- Gimnasia La Plata 1