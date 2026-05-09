A qué hora juegan Boca Juniors y Huracán por octavos de final del Apertura

Boca Juniors recibirá a Huracán este sábado desde las 19 en La Bombonera , por los octavos de final del Torneo Apertura. El partido será dirigido por Pablo Echavarría y el ganador jugará los cuartos de final.

Deportes. Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores 2026

El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de perder 1 a 0 ante Barcelona , en Guayaquil, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese resultado, sumado al empate sin goles entre Universidad Católica y Cruzeiro, dejó a Boca tercero en el Grupo D y con un panorama complicado a falta de dos jornadas.

En el torneo local, el presente es distinto. El Xeneize no pierde desde el 8 de febrero y encadenó tres victorias consecutivas como visitante . Con 30 puntos, clasificó segundo en la Zona A, apenas por detrás de Estudiantes, que terminó con 31.

El plantel comandado por Claudio Ubeda no contará con el campeón del mundo Leandro Paredes. Boca Juniors y Huracán por los playoffs del Apertura (Archivo)

Por esa posición en la tabla, Boca tendrá la ventaja de jugar la mayor parte de los playoffs en La Bombonera. Solo debería dejar su cancha en una hipotética semifinal ante Independiente Rivadavia.

La duda de Claudio Ubeda

Para enfrentar a Huracán, Úbeda apunta a poner su once de gala, aunque mantiene una duda importante: Leandro Brey. El arquero debió salir durante el primer tiempo ante Barcelona por un fuerte golpe en la zona intercostal.

Los estudios determinaron que no sufrió una lesión y por eso integra la lista de convocados para el partido del sábado. Su presencia dependerá del dolor que sienta en la zona. Si está en condiciones, será titular; si no llega, el arco será defendido por Javier García.

Huracán llega más descansado

Huracán no tiene competencias internacionales en 2026 y llega con más descanso al cruce ante Boca. Su último partido fue el domingo pasado, cuando igualó sin goles frente a Racing, resultado que le permitió meterse en los octavos de final.

El Globo terminó séptimo en la Zona B con 24 puntos. Durante la primera fase tuvo un andar irregular, con cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas. Además, el equipo de Diego Martínez no ganó en sus últimos tres partidos: empató con Tigre, perdió ante Argentinos Juniors y volvió a igualar frente a Racing.

Uno de los condimentos del partido será el regreso de Diego Martínez a La Bombonera, luego de su paso como entrenador de Boca en 2024. El técnico de Huracán todavía no dio pistas sobre la formación. Podría repetir el equipo que igualó ante Racing o realizar modificaciones, principalmente en la defensa y en la zona de la mediapunta. De visitante, el Globo acumuló seis empates, una derrota ante Estudiantes de Río Cuarto y un triunfo frente a Gimnasia.