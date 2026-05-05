Copa Libertadores: Boca Juniors no pudo ante Barcelona y perdió en Ecuador

Derrota de Boca Juniors por la Copa Libertadores.

En la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores, Barcelona SC de Ecuador derrotó 1-0 a Boca Juniors en un partido marcado por la intensidad, las expulsiones y una lesión del arquero xeneize.

El único tanto llegó a los 26 minutos del segundo tiempo: Juan Ignacio Villalba recibió un pase de Quiñónez y definió con precisión, colocando el balón junto al poste para poner el 1-0 a favor de los locales.

El encuentro tuvo momentos polémicos: a los 32 minutos del segundo tiempo, el árbitro Carlos Betancur, asistido por el VAR, expulsó a Pablo Ascacíbar por una patada que impactó en la cabeza de Milton Céliz. Más tarde, en el minuto 49 tras otra revisión, Milton Céliz también recibió la tarjeta roja por un codazo sobre Leandro Paredes.

image Derrota de Boca Juniors por la Copa Libertadores. Boca generó chances anteriores: a los 10 minutos del segundo tiempo protagonizó una buena acción colectiva que terminó con Aranda habilitando a Merentiel, pero el delantero no pudo concretar. Además, a los 23 minutos del partido Leandro Brey sufrió una lesión en la cadera tras intentar cortar un avance de Benedetto y debió ser reemplazado por Javier García.

Con esta victoria, Barcelona suma tres puntos clave en la lucha por la clasificación y complica las aspiraciones de Boca en el grupo, que deberá reponerse tras un partido cargado de decisiones arbitrales y ausencias por sanción y lesión. Embed

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