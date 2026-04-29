Detuvieron a un hincha de Boca en Brasil por gestos racistas en el partido ante Cruzeiro

Un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas contra la tribuna de Cruzeiro.

Un hincha de Boca fue detenido este martes en el Estadio Mineirão tras ser acusado de realizar gestos racistas hacia la parcialidad de Cruzeiro , en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores . El partido estuvo marcado por un clima de alta tensión , tanto dentro del campo como en las tribunas.

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Hubo cruces de insultos entre ambas hinchadas. Tras el final del encuentro, los jugadores de los dos equipos protagonizaron un enfrentamiento .

El simpatizante xeneize , que llevaba una camiseta amarilla con el escudo de Boca Juniors , realizó gestos con el brazo dirigidos hacia la tribuna de Cruzeiro ubicada junto al sector de prensa. El hincha argentino habría aludido al tono de piel de los seguidores rivales en una acción considerada discriminatoria . La escena fue captada en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

Un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas contra la tribuna de Cruzeiro.

De acuerdo con el medio brasileño Globo Esporte , un agente de seguridad reconoció al responsable del hecho y dio aviso a la Policía Militar , que lo trasladó a la dependencia policial del estadio. Finalizado el encuentro, se formalizó la denuncia correspondiente .

Tiempo atrás, la abogada argentina Agostina Páez había sido detenida en Río de Janeiro y quedó imputada por la Justicia brasileña tras ser acusada también de realizar gestos de carácter discriminatorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1541979484785725442&partner=&hide_thread=false Un hincha de Boca fue detenido en Brasil por hacer gestos nazis en el estadio del Corinthians.pic.twitter.com/Q5k0klK76i — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) June 29, 2022

No obstante, las actitudes provocadoras se dieron en ambas parcialidades. En redes sociales circularon grabaciones donde se observa a un hincha de Cruzeiro mofándose de los simpatizantes de Boca Juniors al exhibir un billete argentino, en alusión a una supuesta mayor fortaleza de la moneda brasileña. A ello se sumaron gestos ofensivos y gritos dirigidos a la tribuna visitante.

Partido caliente, expulsiones y final con incidentes

El cruce por la Copa Libertadores se desarrolló en un clima de tensión desde el inicio. El encuentro se volvió trabado, con un desarrollo muy disputado y con más infracciones y tarjetas que situaciones claras de gol durante el primer tiempo.

Apenas transcurridos 7 minutos, Leandro Paredes recibió una tarjeta amarilla por una infracción sobre Matheus Pereira, y más adelante, a los 35, Adam Bareiro fue expulsado tras acumular dos amonestaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/liberta___depre/status/2049329563361046885&partner=&hide_thread=false Torcedor do Boca Juniors que foi detido pela Polícia Militar após fazer gestos racistas para a torcida do Cruzeiro no Mineirão.



Julio Assis, da Rádio e TV Elo pic.twitter.com/ru2Vg58Whl — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 29, 2026

El clima del partido estuvo atravesado por la importancia de los puntos en disputa y la paridad entre los equipos, que peleaban por la cima del grupo D. Una vez finalizado el encuentro, Pereira realizó gestos dirigidos tanto a los jugadores de Boca Juniors como a la parcialidad de Cruzeiro, celebrando el triunfo y buscando mayor apoyo del público local.

En ese instante, los jugadores de Boca Juniors se dirigieron hacia él, mientras que los compañeros de Matheus Pereira se interpusieron para resguardarlo. Al mismo tiempo, otros futbolistas terminaron enfrentándose a los empujones con los integrantes del equipo conducido por Claudio Úbeda.

Un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas contra la tribuna de Cruzeiro.

Gestos en San Lorenzo-Santos

Previo al encuentro de Boca Juniors, San Lorenzo recibió a Santos FC en el Bajo Flores, con Neymar como principal atracción. Fue otro partido con presencia de público visitante y un clima de fricción entre hinchas argentinos y brasileños, una tensión que se arrastra desde hace tiempo. El empate 1-1 no evitó que se registraran conductas despectivas en las tribunas.

En ese contexto, un simpatizante de San Lorenzo fue registrado por las cámaras realizando gestos imitando a un mono, una conducta de carácter racista que ya se ha repetido en distintas ocasiones y que en el pasado derivó en sanciones económicas para los clubes.

En paralelo, al igual que ocurrió en Belo Horizonte, en el Nuevo Gasómetro un simpatizante de Santos FC realizó señas hacia la tribuna de San Lorenzo y llegó a romper un billete argentino como gesto de provocación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SantiRavidlasPy/status/2049308295769280910&partner=&hide_thread=false HINCHA de SAN LORENZO imitando a un MACACO a los TORCEDORES del SANTOS #Sudamericana pic.twitter.com/sua7ce4VwQ — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) April 29, 2026

Horas antes del encuentro, San Lorenzo difundió un mensaje oficial en el que solicitó a sus hinchas evitar cualquier tipo de provocación hacia el rival y mantener una conducta basada en el respeto durante el desarrollo del partido.

“Evitemos todo tipo de sanciones tanto para el club como para nuestros hinchas. Recordemos que, por una conducta indebida de uno de nuestros simpatizantes en la última competición internacional, San Lorenzo fue castigado con una dura multa económica y la inhabilitación por un partido de un sector de la Platea Sur. Demos el ejemplo y que la fiesta sea del Ciclón”, señalaba el comunicado.