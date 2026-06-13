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13 de junio de 2026 - 18:20
Sociedad.

Por qué es feriado el lunes 15 de junio

El lunes 15 de junio será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Por qué es feriado el lunes 15 de junio

Por qué es feriado el lunes 15 de junio

    El próximo lunes 15 de junio será feriado nacional en Argentina y muchas personas podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo. La jornada corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una figura clave en la defensa del norte argentino durante la lucha por la independencia.

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    Aunque la fecha histórica es el 17 de junio, día en que murió Güemes en 1821, la conmemoración se trasladó al lunes 15 por tratarse de un feriado trasladable. Este movimiento permite extender el descanso y ordenar el calendario de feriados nacionales.

    Qué se conmemora el 15 de junio

    Martín Miguel de Güemes fue uno de los protagonistas centrales de la resistencia en el norte argentino frente al avance realista. Su estrategia militar, sostenida por las milicias gauchas, fue determinante para proteger el territorio mientras avanzaban otras campañas libertadoras.

    Para las provincias del norte, la fecha tiene un valor histórico y emocional especial. No se trata solo de un día de descanso: también es una jornada para recordar a uno de los hombres que sostuvo la defensa de la independencia desde esta región del país.

    General Martín Miguel de Güemes
    General Martín Miguel de Güemes

    General Martín Miguel de Güemes

    Cómo se paga si trabajás el feriado

    La legislación laboral establece que los feriados nacionales tienen el mismo tratamiento que un domingo. Si una persona no trabaja, debe cobrar su salario habitual sin descuentos; pero si presta tareas durante esa jornada, corresponde una remuneración especial.

    En la práctica, el feriado trabajado se paga con un 100% adicional, es decir, el conocido “pago doble”. De todos modos, la liquidación puede variar según convenios colectivos, turnos o modalidades de contratación, por lo que ante casos específicos conviene consultar con el empleador o la representación sindical.

    El feriado llega en un junio cargado de fechas patrias y, para muchos trabajadores, será una pausa necesaria. Para otros, en cambio, será una jornada laboral más, pero con el derecho a cobrarla de manera diferenciada.

    LO MÁS IMPORTANTE

    • El lunes 15 de junio será feriado nacional en Argentina.
    • Se conmemora el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
    • La fecha original es el 17 de junio, pero este año se trasladó.
    • Quienes no trabajen deben cobrar el día sin descuentos.
    • Quienes trabajen deberán percibir el feriado con 100% adicional.

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