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2 de junio de 2026 - 08:49
Mundo.

Bolivia declaró doble feriado nacional por Corpus Christi

El Gobierno de Bolivia confirmó dos jornadas consecutivas sin actividad laboral en todo el país. La medida alcanza a los sectores público y privado.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Corpus Christi en Bolivia.

Corpus Christi en Bolivia.

Bolivia contará con un doble feriado nacional durante la primera semana de junio. Así lo recordó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al ratificar que el jueves 4 de junio de 2026 se conmemorará Corpus Christi y que el viernes 5 de junio también será jornada no laborable por una disposición excepcional vigente para todo el territorio nacional.

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La información fue difundida a través de un comunicado oficial en el que la cartera laboral precisó el alcance de ambas fechas y recordó que la medida resulta obligatoria para instituciones públicas, empresas privadas y trabajadores.

De esta manera, miles de bolivianos accederán a dos días consecutivos de descanso, en el marco de una disposición que regirá en los nueve departamentos del país.

Qué establece la normativa

El feriado correspondiente al jueves 4 de junio responde a la celebración de Corpus Christi, una festividad religiosa incluida dentro del calendario oficial de jornadas no laborables en Bolivia.

Según detalló el Ministerio de Trabajo, esta fecha se encuentra contemplada en el Decreto Supremo N.º 2750, normativa que regula los feriados nacionales y sus alcances.

A su vez, el organismo recordó que el viernes 5 de junio fue declarado feriado nacional excepcional mediante el Decreto Supremo N.º 5521, promulgado el 13 de enero de 2026.

Corpus Christi
Corpus Christi.

Corpus Christi.

A quiénes alcanza la medida

La disposición tiene alcance nacional y comprende tanto al sector público como al privado. En consecuencia, las actividades laborales quedarán suspendidas durante ambas jornadas.

El instructivo emitido por el Ministerio de Trabajo señala que la medida debe cumplirse en todo el Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo con la legislación vigente.

Además, el documento oficial remarca que la determinación se encuentra respaldada por el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, que establece la protección de los derechos laborales.

¿Qué es el Corpus Christi?

Corpus Christi es una festividad de la Iglesia Católica que celebra la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, es decir, en el pan y el vino consagrados durante la misa.

La expresión Corpus Christi proviene del latín y significa "Cuerpo de Cristo". La celebración suele realizarse el jueves siguiente a la festividad de la Santísima Trinidad, aproximadamente 60 días después de Pascua.

La festividad nació en el siglo XIII y fue instituida por el papa Urbano IV en 1264. Su objetivo fue destacar la importancia de la Eucaristía dentro de la fe católica.

En muchos países de tradición católica se realizan:

  • Misas especiales.
  • Procesiones por las calles con el Santísimo Sacramento.
  • Actividades religiosas y comunitarias.
  • Celebraciones culturales vinculadas a la fecha.

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