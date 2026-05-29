Bolivia: Lo bloqueos generan pérdidas millonarias y afectan al 2,8 % del PIB

Bolivia registra 70 puntos de bloqueo activos este miércoles, con La Paz como el departamento más afectado y rutas claves interrumpidas.

Los conflictos y bloqueos registrados durante las últimas cuatro semanas en Bolivia provocaron una afectación equivalente al 2,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país, según alertó la Cámara Nacional de Industrias (CNI). La entidad calcula que las pérdidas económicas ascienden a 60 millones de dólares diarios , acumulando un total de 1.680 millones de dólares en 28 días de paralización.

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El sector industrial figura entre los más perjudicados. De acuerdo con la Cámara Nacional de Industrias (CNI), las pérdidas para esta actividad alcanzan los 12 millones de dólares por jornada , sumando hasta la fecha 336 millones de dólares.

Desde la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), el dirigente Álvaro Ayllón informó que alrededor de 7.000 camiones se encuentran afectados por las medidas de presión. Según explicó, las pérdidas para el sector transportista ya alcanzan los 210 millones de bolivianos y han provocado una paralización casi total del comercio exterior.

Ayllón detalló que 5.000 vehículos están detenidos en las carreteras de La Paz, Oruro y Cochabamba, mientras otros 2.000 permanecen varados en el oriente del país. Asimismo, precisó que 150 millones de bolivianos en pérdidas corresponden al transporte pesado y otros 50 millones a multas generadas por contenedores inmovilizados en puertos y rutas internacionales.

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Además, más de 1.000 camiones con alimentos permanecen detenidos en puntos de bloqueo, principalmente en rutas con destino a La Paz, considerada la región más golpeada por el desabastecimiento.

“Estamos exigiendo que el Estado de una vez solucione con las navieras una ampliación de plazo para no afectar ni a importadores ni a transportistas”, manifestó Ayllón.

Rechazo ciudadano

En medio del conflicto, un sondeo realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), basado en más de 1.300 respuestas, reflejó un amplio rechazo ciudadano a los bloqueos. El 98 % de los encuestados considera que estas medidas perjudican el desarrollo del país, mientras que el 97 % rechaza las restricciones a la libre circulación y el 95 % exige sanciones para quienes impulsan este tipo de protestas.

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El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, señaló que las pérdidas acumuladas para el sector productivo ya alcanzan los 1.000 millones de dólares.