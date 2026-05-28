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28 de mayo de 2026 - 16:54
Atención.

Jujuy: el finde habrá cambios en el tránsito por la circulación de un camión de gran porte

El operativo especial tendrá cortes en el tránsito y circulación con extrema precaución que afectará a varias localidades de Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que el operativo comenzará a las 8.30 y comprenderá el recorrido desde Ruta Nacional 66, a la altura del complejo de AFIP, hasta la localidad de Purmamarca.

Tramos afectados por el operativo de tránsito en Jujuy

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Circulación de un camión de gran porte: cambios en el tránsito en Jujuy.

Circulación de un camión de gran porte: cambios en el tránsito en Jujuy.

El recorrido iniciará sobre Ruta Nacional 66 desde Palpalá, en sentido sur-norte, hasta San Salvador de Jujuy. En ese tramo se solicita circular con extrema precaución.

Luego habrá cortes totales en distintos sectores, entre ellos el acceso sur de San Salvador de Jujuy, el derivador hacia Ruta Provincial 1, la rotonda de Gendarmería, avenida Savio y el acceso a Ruta Nacional 9, pasando YPF Sigma.

También se pidió circular con extrema precaución desde el acceso a Ruta Nacional 9, a la altura de YPF Milenium, hasta Yala; desde Yala hasta el mirador de Tiraxi; y desde Volcán hasta el acceso a Ruta Nacional 52.

Cortes hacia la Quebrada

Según el informe, habrá corte total desde el mirador de Tiraxi hasta Puente León, lado norte; en Bárcena hasta Corte Azul, en la Cuesta de Bárcena; y desde el acceso a Ruta Nacional 52, en Purmamarca, hasta el kilómetro 11, a la altura de la Escuela N°53 Marcelino Vargas.

Allí finalizará el primer tramo del operativo, con reposo de las unidades en Ruta 52, kilómetro 11.

El domingo continuará el segundo tramo del operativo, desde Purmamarca hasta Catua, por Ruta Nacional 52 y Ruta Provincial 70.

Recomendaciones para conductores

Desde Seguridad Vial recomendaron transitar con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener distancia de frenado y respetar las señalizaciones e indicaciones del personal que realizará la custodia del convoy.

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