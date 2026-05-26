Argentina registró más de 11 muertes viales por día

Una ambulancia del SAME atropelló a un burro que estaba suelto en ruta 9 y no pudo esquivar

Argentina registró 4.060 víctimas fatales por siniestros viales durante 2025, según el informe preliminar elaborado por la Dirección de Estadística Vial de la Dirección Nacional de Observatorio Vial. El dato cobra especial importancia en la previa de junio, un mes clave para la concientización vial por el Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio.

El relevamiento, con datos actualizados a abril de 2026, indica que durante el año pasado hubo 3.255 siniestros fatales en todo el país. Esto equivale a un promedio de 11,1 muertes por día, casi una víctima fatal cada 2 horas y 9 minutos . En cuanto a hechos fatales, el promedio fue de 8,9 siniestros por día.7

Provincias con mayor tasa de mortalidad vial

Misiones: 17,9 cada 100.000 habitantes

17,9 cada 100.000 habitantes Santiago del Estero: 16,1

16,1 Catamarca: 13,9

13,9 Chaco: 13,8

13,8 Tucumán: 13,3

13,3 La Pampa: 13,0

13,0 Corrientes: 12,9

12,9 La Rioja: 12,4

12,4 Jujuy: 12,2

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La comparación con 2024

En 2024, Argentina había registrado el número más bajo de víctimas fatales por siniestros viales en más de diez años, con 4.027 personas fallecidas y una tasa de 8,6 muertes cada 100.000 habitantes. En 2025, el informe preliminar marcó 4.060 fallecimientos, es decir, 33 víctimas más que el año anterior.

Aunque la diferencia representa una suba leve, cercana al 0,8%, el dato confirma que el problema sigue siendo grave: el país se mantiene por encima de las 4.000 muertes anuales por tránsito. La tasa de mortalidad también subió: pasó de 8,6 en 2024 a 8,8 fallecidos cada 100.000 habitantes en 2025.

El propio informe advierte que los datos son parciales y preliminares. Además, aclara que se considera víctima fatal a toda persona fallecida en el lugar del hecho o hasta 30 días después del siniestro vial. También señala que la base puede actualizarse con nuevos reportes de las jurisdicciones.

El informe nacional no detalla la cantidad de siniestros fatales por provincia, sino la cantidad de víctimas fatales por jurisdicción y la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes. A nivel país sí informa que hubo 3.255 siniestros fatales y 4.060 víctimas fatales en 2025.

Víctimas fatales por provincia en 2025

Buenos Aires: 1.281 víctimas fatales | Tasa: 7,3

1.281 víctimas fatales | Tasa: 7,3 Córdoba: 355 víctimas fatales | Tasa: 9,0

355 víctimas fatales | Tasa: 9,0 Santa Fe: 306 víctimas fatales | Tasa: 8,3

306 víctimas fatales | Tasa: 8,3 Misiones: 240 víctimas fatales | Tasa: 17,9

240 víctimas fatales | Tasa: 17,9 Tucumán: 235 víctimas fatales | Tasa: 13,3

235 víctimas fatales | Tasa: 13,3 Mendoza: 178 víctimas fatales | Tasa: 8,7

178 víctimas fatales | Tasa: 8,7 Santiago del Estero: 170 víctimas fatales | Tasa: 16,1

170 víctimas fatales | Tasa: 16,1 Chaco: 167 víctimas fatales | Tasa: 13,8

167 víctimas fatales | Tasa: 13,8 Corrientes: 155 víctimas fatales | Tasa: 12,9

155 víctimas fatales | Tasa: 12,9 Entre Ríos: 133 víctimas fatales | Tasa: 9,1

133 víctimas fatales | Tasa: 9,1 Salta: 130 víctimas fatales | Tasa: 8,7

130 víctimas fatales | Tasa: 8,7 Jujuy: 98 víctimas fatales | Tasa: 12,2

98 víctimas fatales | Tasa: 12,2 CABA: 84 víctimas fatales | Tasa: 2,7

84 víctimas fatales | Tasa: 2,7 Formosa: 72 víctimas fatales | Tasa: 11,5

72 víctimas fatales | Tasa: 11,5 Río Negro: 62 víctimas fatales | Tasa: 7,9

62 víctimas fatales | Tasa: 7,9 San Juan: 62 víctimas fatales | Tasa: 7,3

62 víctimas fatales | Tasa: 7,3 Catamarca: 61 víctimas fatales | Tasa: 13,9

61 víctimas fatales | Tasa: 13,9 San Luis: 58 víctimas fatales | Tasa: 10,8

58 víctimas fatales | Tasa: 10,8 Neuquén: 51 víctimas fatales | Tasa: 7,3

51 víctimas fatales | Tasa: 7,3 La Rioja: 50 víctimas fatales | Tasa: 12,4

50 víctimas fatales | Tasa: 12,4 La Pampa: 49 víctimas fatales | Tasa: 13,0

49 víctimas fatales | Tasa: 13,0 Chubut: 28 víctimas fatales | Tasa: 4,6

28 víctimas fatales | Tasa: 4,6 Santa Cruz: 20 víctimas fatales | Tasa: 6,0

20 víctimas fatales | Tasa: 6,0 Tierra del Fuego: 15 víctimas fatales | Tasa: 8,2

Total país: 4.060 víctimas fatales | Tasa nacional: 8,8 cada 100.000 habitante

Datos 2025 de muertes (2)

Las provincias con más víctimas fatales

Buenos Aires fue la jurisdicción con más víctimas fatales en números absolutos, con 1.281 fallecidos. Le siguieron Córdoba, con 355; Santa Fe, con 306; Misiones, con 240; y Tucumán, con 235. Más atrás aparecen Mendoza, con 178; Santiago del Estero, con 170; Chaco, con 167; Corrientes, con 155; y Entre Ríos, con 133.

Jujuy registró 98 víctimas fatales durante 2025, con una tasa de mortalidad de 12,2 cada 100.000 habitantes. Ese índice se ubicó por encima del promedio nacional, que fue de 8,8.

Cuando se mira la tasa de mortalidad, el mapa cambia. Misiones aparece con el índice más alto del país, con 17,9 muertes cada 100.000 habitantes. Luego se ubican Santiago del Estero, con 16,1; Catamarca, con 13,9; Chaco, con 13,8; Tucumán, con 13,3; La Pampa, con 13; Corrientes, con 12,9; La Rioja, con 12,4; y Jujuy, con 12,2.

Provincias con más víctimas fatales

Buenos Aires: 1.281

1.281 Córdoba: 355

355 Santa Fe: 306

306 Misiones: 240

240 Tucumán: 235

Dónde y cómo ocurren los siniestros

El informe muestra que la mitad de la siniestralidad fatal ocurre en rutas. El 51% de los hechos fatales se produjo en rutas, de los cuales el 29% correspondió a rutas nacionales y el 22% a rutas provinciales. Además, el 25% ocurrió en calles, el 17% en avenidas y el 5% en autopistas.

En cuanto al tipo de siniestro, las colisiones fueron ampliamente mayoritarias: representaron el 57% de los hechos fatales. Luego se ubicaron los atropellos a peatones, con el 13%; los vuelcos, con el 10%; las caídas, con otro 10%; los choques, con el 5%; y los despistes, con el 3%.

La franja horaria también deja un dato importante para la prevención. El 52% de los siniestros fatales ocurrió durante el día, entre las 7:01 y las 19, mientras que el 48% se registró durante la noche, entre las 19:01 y las 7. Sin embargo, el informe identifica dos momentos especialmente críticos: entre las 6 y las 7 de la mañana, y entre las 20 y las 21.

Esos horarios coinciden con momentos de alta circulación vinculados al comienzo y finalización de actividades laborales, educativas y sociales. Durante los fines de semana, además, cobra mayor relevancia la siniestralidad en horario matutino.

Dónde ocurrieron los siniestros fatales

Rutas: 51%

51% Calles: 25%

25% Avenidas: 17%

17% Autopistas: 5%

5% Otros lugares: 2%

Dentro de las rutas:

Rutas nacionales: 29%

29% Rutas provinciales: 22%

Cómo se produjeron los siniestros fatales

Colisión: 57%

57% Atropello a peatón: 13%

13% Vuelco: 10%

10% Caída: 10%

10% Choque: 5%

5% Despiste: 3%

3% Otro tipo de siniestro: 2%

El peso de las motos

Las motos siguen siendo el principal foco de preocupación. Según el informe, el perfil histórico de víctima fatal se mantiene: hombres, jóvenes de entre 15 y 34 años y usuarios de motos. El 79% de las víctimas fatales fueron varones y el 43% tenía entre 15 y 34 años.

Por tipo de usuario, el 46% de las víctimas fatales circulaba en moto. Le siguieron los ocupantes de automóviles, con el 23%; peatones, con el 14%; camionetas, con el 8%; bicicletas, con el 5%; y otros tipos de usuarios, con el 4%.

El dato es todavía más fuerte en el norte del país. En el NOA, los ocupantes de motos representaron el 58% de las víctimas fatales, mientras que en el NEA llegaron al 61%. En cambio, en la Patagonia predominó la fatalidad de quienes se trasladaban en vehículos livianos, y en la región Centro hubo mayor presencia de peatones entre las víctimas.

Tipo de usuario fallecido

Moto: 46%

46% Automóvil: 23%

23% Peatón: 14%

14% Camioneta: 8%

8% Bicicleta: 5%

5% Otros: 4%

Qué pasa con las motos

Las motos son el dato más preocupante del informe. A nivel nacional, representaron el 46% de las víctimas fatales, pero en el norte el número es más alto:

NOA: 58% de las víctimas fatales eran ocupantes de motos

58% de las víctimas fatales eran ocupantes de motos NEA: 61%

61% Total país: 46%

Esto muestra que en el norte argentino la moto tiene un peso mucho mayor dentro de la mortalidad vial.

Heridos y personas con secuelas

El informe preliminar trabajado por la Dirección Nacional de Observatorio Vial está enfocado en siniestralidad fatal, por lo que no detalla la cantidad total de personas heridas ni cuántas quedaron con secuelas. Ese es un punto importante: detrás de cada muerte vial también hay miles de personas lesionadas, familias atravesadas por pérdidas y sobrevivientes que pueden quedar con consecuencias físicas, psicológicas o económicas.

La lectura general del informe deja una conclusión clara para la agenda pública: la siniestralidad vial no puede analizarse solo como una estadística anual. Los datos muestran patrones concretos para intervenir: rutas, motos, jóvenes, varones, horarios pico y colisiones. En un mes de concientización, esos indicadores permiten orientar campañas, controles y políticas de prevención hacia los puntos donde el riesgo aparece con más fuerza.

Horarios más críticos

Siniestros diurnos: 52%

52% Siniestros nocturnos: 48%

Los dos horarios más críticos fueron:

Entre las 6 y las 7 de la mañana

Entre las 20 y las 21

El informe marca que esos horarios coinciden con momentos de mayor circulación por actividades laborales, educativas y sociales. Durante los fines de semana, cobra más peso la siniestralidad en horario matutino.

Perfil de las víctimas fatales