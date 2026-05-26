Fin de semana largo con 80 alcoholemias positivas y un motociclista muerto en Jujuy

Los controles de tránsito y las intervenciones policiales del fin de semana dejaron 833 actas, 80 alcoholemias positivas y distintos procedimientos en Jujuy. Entre los hechos informados por la Policía, también se registró la muerte de un motociclista tras un derrape y la asistencia a una bebé de 11 meses en Monterrico.

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Durante el fin de semana, la Policía de Jujuy labró un total de 833 actas por distintas infracciones.

De ese total, 80 correspondieron a alcoholemias positivas, mientras que 763 fueron realizadas por otras faltas.

Un motociclista murió tras derrapar

Entre los siniestros viales registrados, en el ámbito de la Unidad Regional 2 se informó el derrape de una moto.

Según indicó Choque, el conductor tenía 44 años y murió mientras era trasladado al hospital Pablo Soria.

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Asistieron a una bebé en Monterrico

En otro procedimiento, en jurisdicción de la Unidad Regional 6, personal policial intervino en la reanimación de una bebé de 11 meses en Monterrico.

Luego de ser estabilizada, la niña fue trasladada al Hospital San Isidro Labrador.