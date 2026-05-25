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25 de mayo de 2026 - 09:21
Jujuy.

Monterrico: policías le hicieron RCP a un bebé y lograron salvarlo

Una mujer llegó a la base del Grupo GARRA en Monterrico con un bebé de 11 meses que no respondía a estímulos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Monterrico: policías le hicieron RCP a un bebé y lograron salvarlo

Monterrico: policías le hicieron RCP a un bebé y lograron salvarlo

Efectivos del Grupo GARRA asistieron a un bebé de 11 meses que no respondía a estímulos y lograron restablecer sus funciones vitales mediante maniobras de RCP. El hecho ocurrió durante la tarde de este domingo en la localidad de Monterrico.

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Según informaron, una mujer se acercó a la base ubicada en el barrio 25 de Mayo de Monterrico, con un menor de 11 meses en brazos. El bebé no respondía a los estímulos, por lo que el personal policial actuó de inmediato ante la emergencia.

Los efectivos comenzaron con maniobras de RCP mientras el bebé era trasladado en un móvil policial hacia el Hospital San Isidro Labrador de Monterrico. Durante el trayecto, lograron restablecer las funciones vitales del bebé, que luego fue recibido por personal de salud del nosocomio.

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El bebé estable en Monterrico

Una vez en el hospital, el menor de edad recibió las atenciones correspondientes por parte del equipo médico. Tras la asistencia, constataron que se encontraba estable.

El paso a paso del RCP

El primer paso consiste en acercarse y verificar dos cosas: si la persona responde y si respira. Si no responde y no respira, la situación indica paro cardíaco. En ese momento se activa el sistema de emergencias. Mientras llega la ambulancia, la persona que presencia la escena inicia la RCP.

La maniobra se realiza en el centro del pecho. Se coloca el talón de una mano sobre el esternón y la otra encima. Los brazos permanecen extendidos. Se comprime fuerte y rápido.

La frecuencia adecuada ronda las 120 compresiones por minuto. El tórax debe descender aproximadamente cinco centímetros, equivalente a un tercio de su profundidad. El objetivo de las compresiones es generar circulación artificial para que la sangre llegue al cerebro y a los órganos vitales.

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