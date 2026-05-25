¡Confirmado! Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio

Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio

Hernán Piquín se presentará en Jujuy en el marco de su gira nacional con su espectáculo “Me verás volver”, una de las obras más emocionantes en un tributo a Soda Stereo, el legendario grupo argentino que es leyenda.

El aclamado bailarín y coreógrafo argentino estará en nuestra provincia el domingo 14 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Mitre. Las entradas ya están a la venta en ventas.autoentrada.com, y también en las boleterías del teatro en la calle Alvear 1009 de San Salvador de Jujuy.

Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio

Cómo es el espectáculo de Hernán Piquín Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo. Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio Hernán Piquín se presenta en Jujuy el 14 de junio Lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor.

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