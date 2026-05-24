Gimnasia de Jujuy empató con Gimnasia y Tiro en Salta y sigue puntero en la Primera Nacional

En un partido intenso y con clima de clásico regional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató este domingo 1 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en Salta y tuvo momentos de mucha fricción y paridad. El “Lobo” jujeño logró sumar fuera de casa en una cancha complicada y mantuvo su buen presente en el campeonato. David Gallardo convirtió para el conjunto jujeño, mientras que Birge marcó el empate para el equipo salteño.

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Con este resultado, el elenco jujeño continúa sumando en la Zona B y se mantiene entre los equipos protagonistas de la categoría .

El equipo mostró nuevamente solidez y carácter para sostener el resultado en condición de visitante, en un duelo siempre especial por la rivalidad regional entre Jujuy y Salta.

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Además, el punto conseguido le permite seguir en la pelea por los primeros puestos y sostener la ilusión de pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El próximo desafío del “Lobo”

Ahora, Gimnasia de Jujuy deberá enfocarse en la próxima fecha del torneo, donde buscará volver al triunfo y hacerse fuerte en casa ante su gente. Con este resultado, Gimnasia y Tiro suma 16 puntos, ubicándose en la 13 posición, mientras que Gimnasia Jujuy tiene 27 unidades, en la 1 posición en la tabla.

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Disturbios antes del inicio del clásico

La previa del encuentro entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy estuvo marcada por momentos de tensión en el estadio Gigante del Norte de Salta.

Los incidentes se registraron cuando ingresó la barra brava del “Lobo” jujeño y, según trascendió, intervino personal de Infantería de la Policía de Salta. En medio del operativo se produjeron empujones y corridas en una de las cabeceras del estadio.

Disturbios antes del inicio del clásico Disturbios antes del inicio del clásico

La situación obligó a retrasar el comienzo del encuentro debido a que el árbitro Bruno Amiconi decidió no iniciar el partido mientras continuaban los disturbios en las tribunas.

En medio de los incidentes, algunos futbolistas de Gimnasia de Jujuy se acercaron hacia el sector donde se producían los disturbios para intentar llevar tranquilidad.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, el operativo logró controlar el escenario y el partido pudo comenzar.