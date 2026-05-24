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24 de mayo de 2026 - 18:11
Deportes.

Belgrano hizo historia en el Torneo Apertura: le ganó a River y se consagró campeón por primera vez

El “Pirata” venció 3 a 2 a River en el Mario Alberto Kempes, logró el primer título de Primera División de su historia y se aseguró millones de dólares, además de la clasificación a la Copa Libertadores.

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Por  Verónica Pereyra
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El “Pirata” logró revertir un partido durísimo y terminó celebrando su primera estrella en la máxima categoría del fútbol argentino ante miles de hinchas que coparon Córdoba.

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Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

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Una remontada épica ante River

River comenzó mejor y llegó a ponerse en ventaja, pero Belgrano reaccionó en el segundo tiempo con carácter y contundencia. Nicolás “Uvita” Fernández fue la gran figura de la final con goles decisivos para sellar la histórica remontada.

El encuentro se disputó este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario elegido por la AFA para la definición del campeonato.

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Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

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Cuántos millones ganó Belgrano

Además de la gloria deportiva, el título dejó un premio económico muy importante para el club cordobés. Según trascendió, la Conmebol entregó a la AFA un millón de dólares para repartir en la final y el campeón recibiría al menos 500 mil dólares.

A eso se suman ingresos por recaudación, derechos televisivos y futuros premios internacionales. Distintos medios señalaron que el total podría superar ampliamente el millón y medio de dólares.

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Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

Belgrano jugará la Copa Libertadores

Con la conquista del Apertura, Belgrano también aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará otras finales nacionales como el Trofeo de Campeones.

La consagración representa un salto deportivo y económico histórico para la institución cordobesa, que ahora buscará consolidarse también a nivel internacional.

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Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

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