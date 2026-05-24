Belgrano hizo historia en el Torneo Apertura: le ganó a River y se consagró campeón por primera vez

River Plate vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la final del Apertura

Deportes. Belgrano vs Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: sede, día y horario

El “Pirata” logró revertir un partido durísimo y terminó celebrando su primera estrella en la máxima categoría del fútbol argentino ante miles de hinchas que coparon Córdoba.

River comenzó mejor y llegó a ponerse en ventaja , pero Belgrano reaccionó en el segundo tiempo con carácter y contundencia. Nicolás “Uvita” Fernández fue la gran figura de la final con goles decisivos para sellar la histórica remontada.

Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

El encuentro se disputó este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes , escenario elegido por la AFA para la definición del campeonato.

image Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino

Cuántos millones ganó Belgrano

Además de la gloria deportiva, el título dejó un premio económico muy importante para el club cordobés. Según trascendió, la Conmebol entregó a la AFA un millón de dólares para repartir en la final y el campeón recibiría al menos 500 mil dólares.

A eso se suman ingresos por recaudación, derechos televisivos y futuros premios internacionales. Distintos medios señalaron que el total podría superar ampliamente el millón y medio de dólares.

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Belgrano jugará la Copa Libertadores

Con la conquista del Apertura, Belgrano también aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará otras finales nacionales como el Trofeo de Campeones.

La consagración representa un salto deportivo y económico histórico para la institución cordobesa, que ahora buscará consolidarse también a nivel internacional.