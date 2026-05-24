Belgrano hizo historia en el Torneo Apertura: le ganó a River y se consagró campeón por primera vez

Belgrano de Córdoba escribió una de las páginas más importantes de su historia grande. En una final inolvidable disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo cordobés derrotó 3 a 2 a River Plate y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026.
El “Pirata” logró revertir un partido durísimo y terminó celebrando su primera estrella en la máxima categoría del fútbol argentino ante miles de hinchas que coparon Córdoba.
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Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino
Una remontada épica ante River
River comenzó mejor y llegó a ponerse en ventaja, pero Belgrano reaccionó en el segundo tiempo con carácter y contundencia. Nicolás “Uvita” Fernández fue la gran figura de la final con goles decisivos para sellar la histórica remontada.
El encuentro se disputó este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario elegido por la AFA para la definición del campeonato.
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Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino
Cuántos millones ganó Belgrano
Además de la gloria deportiva, el título dejó un premio económico muy importante para el club cordobés. Según trascendió, la Conmebol entregó a la AFA un millón de dólares para repartir en la final y el campeón recibiría al menos 500 mil dólares.
A eso se suman ingresos por recaudación, derechos televisivos y futuros premios internacionales. Distintos medios señalaron que el total podría superar ampliamente el millón y medio de dólares.
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Belgrano le ganó a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino
Belgrano jugará la Copa Libertadores
Con la conquista del Apertura, Belgrano también aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará otras finales nacionales como el Trofeo de Campeones.
La consagración representa un salto deportivo y económico histórico para la institución cordobesa, que ahora buscará consolidarse también a nivel internacional.
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