La ciudad de Córdoba vive horas de máxima expectativa por la final del Torneo Apertura que este domingo enfrentará a Belgrano y River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes . Desde las 15.30, ante más de 50 mil personas y con un fuerte operativo de seguridad, el Pirata buscará hacer historia con su primer título de Liga, mientras que el Millonario intentará sumar una nueva estrella y tomarse una especie de revancha deportiva por el recordado descenso de 2011.

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La definición tendrá un clima único. La provincia está revolucionada por un partido que paraliza al fútbol argentino y que enfrenta dos realidades distintas: la ilusión histórica de Belgrano y la obligación de River de volver a ser campeón. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, definición por penales.

Para Belgrano, el encuentro representa mucho más que una final. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski está ante la posibilidad de convertirse en el primer club indirectamente afiliado a la AFA en conquistar un torneo de Primera División. Además, el título le permitiría clasificarse por primera vez a la Copa Libertadores, otro sueño para el conjunto cordobés.

Belgrano y River Plate definen en Córdoba al primer campeón del año Belgrano y River Plate definen en Córdoba al primer campeón del año

El equipo celeste llega fortalecido luego de eliminar a Talleres, Unión y Argentinos Juniors en los playoffs. Con jugadores identificados con el club como Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, el Pirata se ilusiona con una vuelta olímpica histórica. También aparece la figura de Luis Fabián Artime, presidente e ídolo de la institución, quien resumió el sentimiento del pueblo celeste al asegurar que “es el partido más importante de la historia de Belgrano”.

Cómo llega River Plate

River, por su parte, atraviesa un presente de reconstrucción futbolística tras meses de cuestionamientos. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet logró recuperarse en la fase eliminatoria y dejó en el camino a San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central para meterse en la gran final.

El Millonario buscará volver a festejar un título de Liga después de tres años y también asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Pero además, el partido tiene una carga emocional especial por el antecedente de la Promoción de 2011, cuando Belgrano condenó a River al descenso. Aunque desde Núñez evitan hablar de revancha, el morbo inevitablemente sobrevuela la previa.

En lo futbolístico, Belgrano apuesta a la experiencia de Zielinski y al talento de Zelarayán para enfrentar a un River intenso y ofensivo, que sostiene su juego en la presión alta y el vértigo que propone el Chacho Coudet. Facundo Colidio llega como una de las figuras del Millonario, aunque el equipo arrastra varias bajas importantes.

Los últimos antecedentes

El antecedente más cercano favorece claramente a River: el pasado 5 de abril goleó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental, en uno de sus mejores partidos del semestre. Sin embargo, las finales suelen jugarse aparte y Córdoba sueña con un festejo histórico.

Mientras River busca agrandar aún más su historia y alcanzar los 73 títulos, Belgrano quiere protagonizar su propio “Cordobazo” futbolero y darle al Interior una conquista inédita en la máxima categoría del fútbol argentino.