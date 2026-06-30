Salta: buscan la repatriación de la bandera que Belgrano dejó en Bolivia

Concejales de General Mosconi, en la provincia de Salta , promueven una iniciativa para que una de las históricas banderas atribuidas al general Manuel Belgrano , actualmente resguardada en un museo de Bolivia , sea repatriada y exhibida en un museo de la provincia.

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El proyecto ya fue elevado al Gobierno provincial y a las cámaras legislativas, con el objetivo de avanzar en las gestiones diplomáticas necesarias.

La propuesta es impulsada por los ediles Sergio López, Horacio Carrizo y la presidenta del Concejo Deliberante, Norma Cabral, quienes durante los últimos meses investigaron el recorrido histórico de la denominada Bandera de Macha, considerada una de las reliquias más importantes de las campañas independentistas lideradas por Belgrano en el Alto Perú.

Según explicó el concejal Sergio López, el grupo logró identificar el lugar donde se encuentra la enseña y reconstruir parte de su historia. "Estamos convencidos de que ese símbolo patrio original debe descansar en algún museo de la provincia de Salta. Trabajamos para ser el nexo entre las autoridades bolivianas y los cuerpos consulares argentinos para que se concrete su repatriación", sostuvo.

Una reliquia de las campañas de Belgrano

La Bandera de Macha posee una particularidad que la diferencia del diseño actual de la bandera argentina: está conformada por dos franjas blancas y una celeste en el centro. De acuerdo con las investigaciones históricas, fue utilizada por las tropas patriotas durante las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, libradas en 1813, y aún conserva manchas que serían de sangre y restos de pólvora de aquellos enfrentamientos.

La tradición histórica sostiene que, tras las derrotas sufridas por el Ejército del Norte, Belgrano decidió ocultar la bandera para evitar que cayera en manos realistas. Para ello la habría confiado al sacerdote Juan de Dios Aranívar, párroco de la Capilla de Titiri, cercana a Potosí.

iglesia de titin Salta

Décadas más tarde, en 1885, el símbolo fue hallado de manera fortuita detrás del altar de la capilla y posteriormente trasladado al Museo Casa de la Libertad, donde permanece preservado y fue sometido a tareas de restauración en 2016.

Gestiones para su regreso

Los concejales aseguran haber mantenido conversaciones con autoridades de Tarija y representantes bolivianos, quienes habrían manifestado predisposición a analizar una eventual restitución, siempre que exista un pedido formal impulsado por la Cancillería argentina.

En ese sentido, el edil Horacio Carrizo señaló que la devolución de la bandera constituiría "un acontecimiento histórico" para homenajear a quienes lucharon por la independencia de América del Sur y fortalecer el patrimonio histórico nacional.

Dos banderas, una misma historia

Las denominadas Banderas de Macha fueron descubiertas en la Capilla de Titiri más de 70 años después de las campañas de Belgrano. Ambas miden aproximadamente 2,3 metros por 1,6 metros y presentan diseños diferentes: una posee dos franjas celestes y una blanca en el centro, mientras que la otra —la que permanece en Bolivia— tiene dos franjas blancas y una celeste central.

Manuel Belgrano creó la escarapela en 1812 durante la Campaña al Paraguay para distinguir a sus tropas.

La primera se encuentra actualmente en el Museo Histórico Nacional, mientras que la segunda continúa resguardada en Sucre como una de las principales piezas del patrimonio histórico boliviano.

Con la resolución ya aprobada por el Concejo Deliberante de General Mosconi, los impulsores de la iniciativa esperan que las gestiones diplomáticas permitan abrir un proceso de diálogo entre ambos países para definir el futuro de una de las banderas más emblemáticas de la gesta independentista argentina.