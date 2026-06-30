martes 30 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de junio de 2026 - 09:51
Sociedad.

Insólito: su hijo intentó robar un local y fue amenazar a los empleados por denunciarlo

Sucedió en General Güemes. El hecho se originó cuando un adolescente habría intentado robar en el comercio y fue denunciado por el local.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Su hijo intentó robar un drugstore y fue a amenazarlos por denunciarlo.

Su hijo intentó robar un drugstore y fue a amenazarlos por denunciarlo.

El Drugstore Viamonte, ubicado en la ciudad de General Güemes, denunció haber sido víctima de intimidaciones al radicar una denuncia tras el intento de un menor de robar en el local y hacer públicas las imágenes captadas durante el episodio.

Lee además
Radioactivo - Aunque el riesgo radiológico es bajo, las autoridades activaron protocolos y pidieron avisar de inmediato si aparece.
País.

Qué se sabe del robo de material radioactivo en Rosario
Seccional de Policía N 47 
Jujuy.

Violento robo en Alto Comedero: golpearon a un hombre y le sacaron el auto

De acuerdo con lo informado por el propio local a través de sus redes sociales, el hecho habría sido protagonizado por un adolescente, que intentó sustraer elementos del negocio. Sin embargo, una empleada advirtió la situación y salió tras él, logrando impedir que el delito se concretara.

El Drugstore Viamonte, de la ciudad de General Güemes, denunció públicamente haber recibido amenazas luego de realizar una denuncia por un intento de robo.

La madre del menor se presentó en el local

Según indicó el comercio, luego de que se realizara la denuncia ante la Policía y se difundieran las imágenes del episodio, la madre del menor se presentó en el local para reclamar que desistieran de la denuncia. Desde el negocio sostuvieron que esa actitud fue interpretada como un acto intimidatorio.

"Lejos de sentirnos protegidos, hoy sentimos miedo por la seguridad de todos nosotros que somos parte del negocio", expresaron desde el establecimiento. Asimismo, indicaron que, tras difundir lo ocurrido, comenzaron a recibir comunicaciones de otras personas que relataron haber sufrido situaciones parecidas de amenazas o coacciones con el objetivo de que no avanzaran con sus denuncias.

Embed

Frente a este escenario, desde el Drugstore Viamonte remarcaron que seguirán a disposición de la Justicia y confirmaron que no darán marcha atrás con la denuncia presentada. Además, pidieron que se profundice la investigación tanto sobre el intento de robo como sobre las supuestas intimidaciones que denuncian haber recibido.

"Denunciar no debería convertirse en un riesgo. Hoy nos tocó a nosotros; mañana puede ser cualquier otro vecino", señalaron en la parte final del comunicado difundido en redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué se sabe del robo de material radioactivo en Rosario

Violento robo en Alto Comedero: golpearon a un hombre y le sacaron el auto

Cayó en un control vial en Salta: era buscado por un robo en Jujuy

Salta: buscan la repatriación de la bandera que Belgrano dejó en Bolivia

Jubilaciones y pensiones de ANSES: el Gobierno oficializó el aumento de julio

Lo que se lee ahora
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en julio.
Sociedad.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: el Gobierno oficializó el aumento de julio

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora
Jujuy.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Ola polar: se vienen temperaturas bajo cero en Jujuy
Jujuy.

Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Capital.

San Salvador de Jujuy: desde el miércoles aumenta el estacionamiento medido

Qué hacer ante un sismo (imagen creada con IA).
INPRES.

Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

Lanzaron unanueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy (Foto creada por IA)
Jujuy.

Lanzaron una nueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel