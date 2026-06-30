Insólito: su hijo intentó robar un local y fue amenazar a los empleados por denunciarlo

Su hijo intentó robar un drugstore y fue a amenazarlos por denunciarlo.

El Drugstore Viamonte, ubicado en la ciudad de General Güemes, denunció haber sido víctima de intimidaciones al radicar una denuncia tras el intento de un menor de robar en el local y hacer públicas las imágenes captadas durante el episodio.

De acuerdo con lo informado por el propio local a través de sus redes sociales, el hecho habría sido protagonizado por un adolescente, que intentó sustraer elementos del negocio. Sin embargo, una empleada advirtió la situación y salió tras él, logrando impedir que el delito se concretara.

El Drugstore Viamonte, de la ciudad de General Güemes, denunció públicamente haber recibido amenazas luego de realizar una denuncia por un intento de robo. La madre del menor se presentó en el local Según indicó el comercio, luego de que se realizara la denuncia ante la Policía y se difundieran las imágenes del episodio, la madre del menor se presentó en el local para reclamar que desistieran de la denuncia. Desde el negocio sostuvieron que esa actitud fue interpretada como un acto intimidatorio.

"Lejos de sentirnos protegidos, hoy sentimos miedo por la seguridad de todos nosotros que somos parte del negocio", expresaron desde el establecimiento. Asimismo, indicaron que, tras difundir lo ocurrido, comenzaron a recibir comunicaciones de otras personas que relataron haber sufrido situaciones parecidas de amenazas o coacciones con el objetivo de que no avanzaran con sus denuncias.

Embed Frente a este escenario, desde el Drugstore Viamonte remarcaron que seguirán a disposición de la Justicia y confirmaron que no darán marcha atrás con la denuncia presentada. Además, pidieron que se profundice la investigación tanto sobre el intento de robo como sobre las supuestas intimidaciones que denuncian haber recibido. "Denunciar no debería convertirse en un riesgo. Hoy nos tocó a nosotros; mañana puede ser cualquier otro vecino", señalaron en la parte final del comunicado difundido en redes sociales.

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