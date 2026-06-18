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18 de junio de 2026 - 12:01
País.

Qué se sabe del robo de material radioactivo en Rosario

La Autoridad Regulatoria Nuclear emitió una alerta por la sustracción de material radioactivo en Rosario, una fuente de Cesio-137 usada en medicina nuclear.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Radioactivo - Aunque el riesgo radiológico es bajo, las autoridades activaron protocolos y pidieron avisar de inmediato si aparece.

Radioactivo - Aunque el riesgo radiológico es bajo, las autoridades activaron protocolos y pidieron avisar de inmediato si aparece.

Radioactivo - Aunque el riesgo radiológico es bajo, las autoridades activaron protocolos y pidieron avisar de inmediato si aparece.

Radioactivo - Aunque el riesgo radiológico es bajo, las autoridades activaron protocolos y pidieron avisar de inmediato si aparece.

Robaron en Rosario una fuente radiactiva de Cesio-137 utilizada para calibrar equipamiento de medicina nuclear y la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió una alerta nacional. El organismo pidió que, en caso de encontrar el material, no sea tocado ni manipulado bajo ninguna circunstancia.

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Alerta por material radiactivo en Rosario

La Autoridad Regulatoria Nuclear informó que fue notificada por un usuario autorizado sobre la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, empleada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear.

Según trascendió, el robo ocurrió en el Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”. Tras la denuncia, la ARN activó su Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas, dio aviso a organismos nacionales y a la división especializada de la Policía Federal Argentina.

Cómo es el material robado

La fuente sustraída está presentada en forma de gel, dentro de un envase plástico transparente, y se encontraba dentro de su blindaje correspondiente. Ese resguardo es clave porque reduce la exposición a la radiación.

Desde la ARN indicaron que el riesgo radiológico es muy bajo, siempre que la fuente permanezca cerrada y protegida. De todos modos, remarcaron que nadie debe abrirla, tocarla, manipularla ni intentar trasladarla por cuenta propia.

Qué es el Cesio-137

El Cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación gamma. Se utiliza en aplicaciones médicas e industriales, entre ellas la calibración de equipos hospitalarios y de medicina nuclear.

Su manejo requiere protocolos estrictos, almacenamiento adecuado, blindajes de plomo y personal autorizado. Aunque en este caso las autoridades remarcaron que el riesgo es bajo, el problema aparece si el material es abierto, dañado o manipulado sin protección.

Cuáles son los riesgos para la salud

Especialistas advierten que la exposición directa a fuentes radiactivas puede afectar tejidos y células. En casos de manipulación indebida, puede provocar lesiones en la piel y, en exposiciones más importantes, comprometer órganos y sistemas del cuerpo.

Por eso, la recomendación central es clara: si alguien encuentra un envase, cápsula, contenedor de plomo o elemento con símbolo de material radiactivo, debe alejarse y avisar de inmediato a las autoridades.

A dónde avisar si aparece

La Autoridad Regulatoria Nuclear pidió comunicarse con la Guardia SIER ante cualquier dato sobre el posible hallazgo. Los teléfonos informados son: 011 1544718686, 011 1544703839 y 011 1544214581.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades insisten en no minimizar el episodio. El riesgo puede ser bajo bajo condiciones controladas, pero cualquier manipulación indebida puede volver peligrosa la situación.

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