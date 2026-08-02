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2 de agosto de 2026 - 19:47
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Torneo Clausura: Newell's y Boca empataron 2-2 en un partidazo

Boca ganaba con gol de Ascacibar, pero Newell’s lo dio vuelta con Cóccaro y Regiardo. Velasco selló el empate en Rosario en esta fecha del Torneo Clausura.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Boca empató con Newell`s en Rosario

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El equipo de la Ribera comenzó mejor y logró ponerse en ventaja gracias a Santiago Ascacibar, pero la Lepra reaccionó en el complemento y consiguió dar vuelta el marcador con los goles de Matías Cóccaro y Luca Regiardo. Cuando parecía que el triunfo quedaba en manos del conjunto rosarino, Alan Velasco apareció para marcar el empate definitivo.

Boca dominó en el inicio y tuvo varias chances

Durante la primera mitad, Boca mostró mayor intensidad y encontró espacios principalmente por el sector derecho, donde las apariciones de Leonel Flores y Dylan Gorosito generaron peligro constante.

El delantero Miguel Merentiel tuvo tres oportunidades claras en los primeros minutos. El arquero de Newell’s, Josué Reinatti, fue clave con una gran intervención, mientras que un cabezazo del atacante del Xeneize terminó impactando en el travesaño.

La Lepra sufrió el desarrollo del partido en esa etapa inicial y tuvo dificultades para generar juego asociado ante la presión del conjunto visitante.

Boca empató con Newells en Rosario

Boca empató con Newells en Rosario

Ascacibar abrió el partido y llegó la polémica

Después de insistir durante varios minutos, Boca logró romper el cero a los 29 minutos. Sebastián Villa envió un centro al área y Santiago Ascacibar apareció para conectar de cabeza y establecer el 1-0.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó una de las jugadas más discutidas del encuentro: jugadores de Newell’s reclamaron una mano de Lautaro Di Lollo dentro del área, pero el VAR decidió no convocar al árbitro para revisar la acción.

La reacción de Newell’s cambió el partido

En el complemento, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka salió con otra actitud y rápidamente encontró la igualdad.

A los cuatro minutos del segundo tiempo, tras una jugada que nació desde un lateral, Matías Cóccaro recibió dentro del área, realizó una gran maniobra individual y definió con precisión para poner el 1-1. Con el envión del empate, Newell’s pasó a dominar las acciones frente a un Boca que perdió solidez defensiva y bajó su rendimiento respecto a la primera parte.

El conjunto rosarino encontró nuevamente premio a su búsqueda cuando Luca Regiardo apareció sin marca en la frontal del área y sacó un remate que terminó en el 2-1. Boca reclamó una falta en el inicio de la jugada, pero el tanto fue convalidado.

Cuando el partido parecía quedar en manos de la Lepra, el Xeneize reaccionó y alcanzó la igualdad a los 35 minutos del segundo tiempo. Alan Velasco apareció para marcar el 2-2 definitivo y rescatar un punto para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Cómo quedan Boca y Newell’s

Con este empate, Boca continúa sin conseguir una victoria en el Torneo Clausura y mantiene la necesidad de sumar para mejorar su posición en la tabla anual. Newell’s, por su parte, rescató un punto importante ante su gente y logró alejarse de la zona comprometida en la lucha por la permanencia.

El próximo compromiso del Xeneize será ante Estudiantes de La Plata, mientras que la Lepra visitará a Defensa y Justicia en la próxima jornada.

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