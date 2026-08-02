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2 de agosto de 2026 - 18:15
Deportes.

Lionel Messi volvió al Inter Miami tras el Mundial y jugó ante Columbus

Lionel Messi regresó a la MLS tras el Mundial 2026. Ingresó en el segundo tiempo ante Columbus Crew, fue capitán y estuvo cerca del gol en el empate.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Volvió Messi luego del Mundial 2026

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Lionel Messi volvió a vestir la camiseta del Inter Miami este sábado y disputó sus primeros minutos en la Major League Soccer (MLS) luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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El capitán argentino ingresó a los 53 minutos del encuentro frente a Columbus Crew, correspondiente a una nueva jornada del campeonato estadounidense, y rápidamente despertó la ovación de los hinchas que colmaron el Nu Stadium.

El regreso más esperado

Cuando el reloj marcaba los 53 minutos, Hoyos decidió el ingreso de Messi en reemplazo de Daniel Pinter. Como es habitual, el argentino recibió inmediatamente la cinta de capitán y comenzó a conducir el juego ofensivo del conjunto de Florida.

Inter Miami ganaba 2-1 gracias a los goles de Luis Suárez y Noah Allen, pero Columbus Crew reaccionó sobre el final y consiguió el empate 2-2 mediante un tiro libre convertido por el español Brais Méndez, quien debutó con el equipo visitante.

Antes del cierre, Messi tuvo la oportunidad de darle la victoria a su equipo con un cabezazo dentro del área, aunque el arquero rival respondió con una gran atajada para evitar el tanto.

Inter Miami piensa en la Leagues Cup

Más allá del empate, el regreso de Messi representa una gran noticia para el vigente campeón de la MLS, que ahora apunta a la Leagues Cup, donde debutará el próximo 5 de agosto frente al Atlético San Luis de México.

El cuerpo técnico había anticipado durante la semana que el objetivo era administrar los minutos del capitán argentino luego de un exigente calendario que incluyó el Mundial 2026 y más de un mes de competencia de máxima intensidad.

Messi no jugaba oficialmente con Inter Miami desde finales de mayo, cuando sufrió una molestia física antes de incorporarse a la Selección Argentina para disputar el Mundial. Tras recuperarse y completar el torneo con la Albiceleste, el club estadounidense le concedió un período de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Su vuelta marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto de Florida, que afrontará un calendario cargado entre la MLS y la Leagues Cup, con el objetivo de defender los títulos obtenidos en la última temporada.

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