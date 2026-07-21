martes 21 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de julio de 2026 - 13:16
Deportes.

Los gestos que revelan el costado más solidario de Lionel Messi tras el Mundial 2026

Yanina Latorre contó que el capitán argentino ayudó de manera discreta a hinchas y familias que buscaban cumplir el sueño de vivir el Mundial.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi&nbsp;

Lionel Messi 

Los gestos solidarios de Lionel Messi que salieron a la luz tras el Mundial 2026.

Los gestos solidarios de Lionel Messi que salieron a la luz tras el Mundial 2026.

Con la finalización del Mundial 2026, empezaron a difundirse relatos que muestran una faceta más personal y solidaria de Lionel Messi. Más allá de los focos, los homenajes y la exposición mediática, el capitán de la Selección Argentina habría llevado adelante distintos actos de generosidad destinados a colaborar con hinchas que anhelaban estar presentes en la Copa del Mundo, pero no tenían las posibilidades económicas para cumplir ese sueño.

Lee además
El posteo de Rosario Central para felicitar a la selección argentina tras el Mundial.
Deportes.

El polémico posteo de Rosario Central para apoyar a la Selección Argentina: sin Messi ni Scaloni
Lionel Messi
Mundial.

El emotivo mensaje de Lionel Messi después de perder la final del Mundial 2026

La información fue dada a conocer por Yanina Latorre, quien afirmó que el jugador adquirió localidades y colaboró para que numerosas familias tuvieran la posibilidad de estar presentes en los encuentros del torneo.

Yanina Latorre reveló cómo ayudó Lionel Messi durante el Mundial

Durante su participación en El Observador, la periodista explicó que Lionel Messi mantuvo un perfil bajo y evitó cualquier tipo de exposición mientras se desarrollaba la competencia. “Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a los partidos”, señaló en primer lugar Yanina Latorre.

En ese tramo de la conversación, uno de los integrantes del programa mencionó la situación que atravesó la familia del arquero de Cabo Verde, y la conductora decidió aportar más detalles sobre la actitud del futbolista. “Sí, los invitó y lo pagó. Hizo mucho, ayudó mucho. Mucha gente le pidió entradas y él compró un montón. Trató de ser justo y de ayudar a todo el mundo”, afirmó Yanina.

El gesto de Lionel Messi con una familia que soñaba con estar en el Mundial

Entre los distintos relatos que comenzaron a circular, uno de los que generó mayor emoción fue el gesto que tuvo Lionel Messi con la familia de Vozinha, el arquero de Cabo Verde. De acuerdo con lo contado por Yanina Latorre, el capitán argentino intervino de manera directa y se encargó de invitarlos para que pudieran cumplir el sueño de estar presentes y disfrutar la experiencia de una Copa del Mundo.

“Llevó a la cancha a la gente que no podía ir, como a la familia de Cabo Verde del arquero, que era electricista”, detalló.

El caso había generado una fuerte repercusión durante la competencia, debido a que la madre del jugador no había logrado estar presente en el primer partido de su hijo al no disponer de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos vinculados al visado y al alojamiento.

Las declaraciones de Yanina Latorre volvieron a destacar una característica que suelen remarcar las personas de su entorno: la tendencia de Lionel Messi a realizar acciones solidarias de manera reservada, sin buscar exposición ni reconocimiento, aun mientras disputaba el torneo futbolístico más relevante del planeta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El polémico posteo de Rosario Central para apoyar a la Selección Argentina: sin Messi ni Scaloni

El emotivo mensaje de Lionel Messi después de perder la final del Mundial 2026

Lionel Messi llegó a Rosario junto con su familia

"Con el corazón", la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final contra España

Lionel Messi y otros futbolistas no viajan a Argentina tras el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
cuando vuelve a jugar gimnasia de jujuy: como sigue el fixture de la primera nacional
Deportes.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: cómo sigue el fixture de la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero. video
Jujuy.

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero

Un camión perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi. video
Jujuy.

Un camión perdió el control y casi cae al parque Xibi Xibi

Alberto Siufi: se declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre del 2027 video
Jujuy.

Alberto Siufi: "se declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre del 2027"

Por un paso no morí: el estremecedor relato de una testigo del camión que casi cae al Xibi Xibi video
Jujuy.

"Por un paso no morí": el estremecedor relato de una testigo del camión que casi cae al Xibi Xibi

Telekino: de cuánto será el pozo del próximo sorteo del domingo 26 de julio
Sorteo.

Telekino: de cuánto será el pozo del próximo sorteo del domingo 26 de julio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel