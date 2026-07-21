Los gestos que revelan el costado más solidario de Lionel Messi tras el Mundial 2026

Con la finalización del Mundial 2026 , empezaron a difundirse relatos que muestran una faceta más personal y solidaria de Lionel Messi . Más allá de los focos, los homenajes y la exposición mediática , el capitán de la Selección Argentina habría llevado adelante distintos actos de generosidad destinados a colaborar con hinchas que anhelaban estar presentes en la Copa del Mundo , pero no tenían las posibilidades económicas para cumplir ese sueño.

La información fue dada a conocer por Yanina Latorre , quien afirmó que el jugador adquirió localidades y colaboró para que numerosas familias tuvieran la posibilidad de estar presentes en los encuentros del torneo .

Durante su participación en El Observador , la periodista explicó que Lionel Messi mantuvo un perfil bajo y evitó cualquier tipo de exposición mientras se desarrollaba la competencia. “Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a los partidos”, señaló en primer lugar Yanina Latorre .

En ese tramo de la conversación, uno de los integrantes del programa mencionó la situación que atravesó la familia del arquero de Cabo Verde , y la conductora decidió aportar más detalles sobre la actitud del futbolista. “Sí, los invitó y lo pagó. Hizo mucho, ayudó mucho. Mucha gente le pidió entradas y él compró un montón. Trató de ser justo y de ayudar a todo el mundo” , afirmó Yanina.

El gesto de Lionel Messi con una familia que soñaba con estar en el Mundial

Entre los distintos relatos que comenzaron a circular, uno de los que generó mayor emoción fue el gesto que tuvo Lionel Messi con la familia de Vozinha, el arquero de Cabo Verde. De acuerdo con lo contado por Yanina Latorre, el capitán argentino intervino de manera directa y se encargó de invitarlos para que pudieran cumplir el sueño de estar presentes y disfrutar la experiencia de una Copa del Mundo.

“Llevó a la cancha a la gente que no podía ir, como a la familia de Cabo Verde del arquero, que era electricista”, detalló.

El caso había generado una fuerte repercusión durante la competencia, debido a que la madre del jugador no había logrado estar presente en el primer partido de su hijo al no disponer de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos vinculados al visado y al alojamiento.

Las declaraciones de Yanina Latorre volvieron a destacar una característica que suelen remarcar las personas de su entorno: la tendencia de Lionel Messi a realizar acciones solidarias de manera reservada, sin buscar exposición ni reconocimiento, aun mientras disputaba el torneo futbolístico más relevante del planeta.