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20 de julio de 2026 - 08:10
País.

Lionel Messi y otros futbolistas no viajan a Argentina tras el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino informó que parte de la delegación arribará este lunes. Según trascendió, Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajarían.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lionel Messi y otros futbolistas no viajan a Argentina tras el Mundial 2026.

Lionel Messi y otros futbolistas no viajan a Argentina tras el Mundial 2026.

Luego de la final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer cómo será el regreso de la delegación al país y aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento de los hinchas durante toda la competencia.

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A través de un comunicado oficial, la entidad informó que una parte del plantel, el cuerpo técnico y miembros de la delegación llegarán este lunes a la Argentina, con un arribo previsto para alrededor de las 17 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026", señaló la entidad.

Un recibimiento especial en Ezeiza

Para recibir a la delegación, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza preparó un homenaje. Sobre uno de los márgenes de la pista fue pintada la palabra "¡GRACIAS!" en una superficie de aproximadamente 150 metros, de modo que pueda verse desde el aire cuando aterrice el avión.

Además del vuelo que trasladará al plantel, una segunda aeronave llegará con los familiares de los futbolistas.

Lionel Messi permanecería en Estados Unidos

Si bien la AFA confirmó el regreso de parte de la delegación, no detalló qué jugadores integrarán el vuelo hacia Buenos Aires.

Según publicó Infobae, Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecerían en Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, mientras que otros futbolistas viajarían directamente a distintos destinos para sumarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

El comunicado de la AFA

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026.

En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro del campo y todos los integrantes de la delegación tuvieron el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

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