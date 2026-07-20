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20 de julio de 2026 - 19:39
Deportes.

"Con el corazón", la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final contra España

Las imágenes de la arenga del Dibu Martinez se viralizaron tras la derrota de Argentina ante España. Lionel Messi también pidió “personalidad”.

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Redacción de TodoJujuy
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El arquero de la Selección buscó levantar el ánimo del equipo con un mensaje cargado de intensidad y confianza, que rápidamente se viralizó en las redes sociales tras la derrota por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos. Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante", expresó el arquero del Aston Villa frente al plantel.

Martínez también dejó una indicación táctica antes de regresar al campo de juego: "Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar".

Lionel Messi: “vamos muchachos, personalidad”

A continuación tomó la palabra Lionel Messi, quien apeló a la personalidad del equipo para afrontar la segunda mitad. "¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale", arengó el capitán.

La difusión de esas imágenes también mostró otro momento protagonizado por Messi antes del comienzo del partido. En el túnel rumbo al campo de juego, el capitán reunió al plantel y transmitió un mensaje de serenidad: "Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos".

De acuerdo con fuentes cercanas al capitán, la frase buscó aislar al grupo del contexto y de la presión propia de una final mundialista. Además, trascendió que tanto Messi como el cuerpo técnico habían brindado previamente un discurso más extenso en el vestuario antes de salir hacia el estadio.

Consumado el resultado, Messi permaneció varios minutos sentado sobre el césped, se quitó los botines y las medias y recibió la medalla de subcampeón entre lágrimas, mientras el público argentino continuaba alentando desde las tribunas.

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