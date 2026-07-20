Rodrigo De Paul tras la final: "cuánta gente esperaba esta caída, nuestras sonrisas molestan" "

Rodrigo De Paul se expresó por primera vez tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales, acompañado por imágenes de la campaña del equipo en la Copa del Mundo.

El mediocampista apuntó contra quienes, según consideró, esperaban el tropiezo del conjunto albiceleste y cuestionó las versiones que circularon durante el certamen. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo”, escribió.

"Nuestras sonrisas molestan" En el mismo mensaje, De Paul defendió la unión del plantel y aseguró que las críticas solo fortalecieron al grupo. “Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”, sostuvo.

El volante también dedicó unas palabras al desenlace de la final y al apoyo recibido por los hinchas argentinos durante todo el Mundial. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, expresó.

Para cerrar su publicación, el futbolista dejó en claro el orgullo que le significó representar al país pese a la derrota. “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, concluyó. De Paul fue una de las piezas habituales del seleccionado durante el Mundial 2026. Disputó seis de los siete partidos del equipo como titular y acumuló cerca de 500 minutos en cancha, siendo uno de los jugadores de mayor confianza para el cuerpo técnico a lo largo del torneo.

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