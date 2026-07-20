Revelan la dura lesión de Leandro Paredes en el Mundial: qué le pasó

Una lesión desconocida de Leandro Paredes durante el Mundial 2026 encendió la preocupación en Boca. El mediocampista habría disputado los partidos finales con una costilla fisurada, una situación que podría afectar su vuelta al Xeneize.

El golpe de la final ante España no fue la única preocupación que quedó tras el Mundial 2026. Boca recibió una noticia que genera incertidumbre : Leandro Paredes habría jugado el tramo decisivo de la Copa con una costilla fisurada , una lesión que arrastró en silencio y que podría influir en su regreso al club.

Según la información que trascendió después de la final, el mediocampista disputó los últimos tres encuentros del Mundial con una fisura en la zona torácica . La lesión le generó fuertes dolores y complicaciones para respirar , aunque decidió continuar a disposición del cuerpo técnico y tuvo participación en los partidos más importantes del certamen.

La lesión se mantuvo en silencio durante toda la competencia. Según trascendió, el cuerpo médico de la Selección argentina habría resguardado el diagnóstico para que no se conociera antes de los encuentros decisivos. Tras la final, la situación tomó estado público y encendió las alarmas en Boca , que esperaba contar con Paredes para definir su vuelta al trabajo.

La planificación en Boca dio un giro inesperado. Lo que iba a ser una charla para determinar el descanso de Paredes antes de volver a entrenarse pasó a ser una evaluación médica: el club buscará realizar nuevos estudios para conocer la gravedad de la lesión y definir los pasos a seguir para su recuperación.

La lesión de Paredes no solo encendió las alarmas por su regreso, sino que también impactó en los planes futbolísticos de Boca. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá por delante una serie clave ante O'Higgins de Chile: la ida será este jueves en La Bombonera y la revancha, el 30 de julio como visitante.

El mediocampista llegó al Mundial 2026 con una lesión muscular sufrida tras el cierre del semestre con Boca. La molestia le impidió entrenarse con normalidad durante la preparación previa y llevó al cuerpo técnico a preservarlo en el inicio del torneo, por lo que fue suplente en los dos primeros partidos.

Paredes y un final caliente post derrota

La derrota en la final del Mundial ante España no fue la única preocupación para la Argentina. Tras el cierre del partido, algunas imágenes generaron polémica y pusieron a Leandro Paredes bajo la lupa. El mediocampista quedó señalado por dos acciones contra futbolistas españoles, Eric García y Gavi, que podrían derivar en una sanción.

Todo comenzó con un encontronazo entre Molina y Rodri. El lateral argentino reaccionó cuando el español se acercaba a festejar la consagración y ese episodio desató una fuerte discusión entre varios jugadores. En medio del caos apareció Paredes, señalado por haber tenido cruces con Eric García y Gavi, con empujones y acciones que podrían ser analizadas.

La tensión aumentó tras un intercambio entre Paredes y el futbolista español, que terminó con un empujón del argentino. Gavi apareció para pedir explicaciones y el conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el mediocampista azulgrana cayó al suelo. El episodio terminó con la expulsión de Paredes una vez finalizado el partido.