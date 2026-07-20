Desde los 3 años y sin límite de edad: la propuesta de hockey que crece en San Pedro de Jujuy

El hockey sigue ganando terreno en San Pedro de Jujuy. Con una propuesta abierta para todas las edades, el Golf Hockey Club lanzó una convocatoria para incorporar nuevos jugadores y jugadoras, desde niños de apenas tres años hasta adultos, sin importar si tienen experiencia previa.

Carla Álvarez Androvetto, integrante de la institución, explicó a TodoJujuy que el principal objetivo del club va mucho más allá de la competencia. "Queremos formar a los niños y las niñas, que encuentren en el deporte un lugar de pertenencia y se sientan contenidos", afirmó.

Un club que apuesta a la formación y la inclusión Desde hace algunos años, una nueva comisión trabaja para fortalecer el crecimiento del hockey en San Pedro. La iniciativa busca desarrollar la disciplina, ampliar la cantidad de deportistas y consolidar al club como un espacio de encuentro para toda la comunidad. "Nuestro compromiso es social. Buscamos que quienes lleguen al club encuentren un lugar donde prevalezcan el respeto, la empatía y el compañerismo", destacó Álvarez Androvetto.

Actualmente, el Golf Hockey Club recibe jugadores desde la categoría Pre Décima, destinada a niños y niñas de tres años en adelante, y cuenta con equipos de categorías formativas, Primera División y Mamis Hockey, donde participan mujeres de 40, 45 años y más. Además, el club también impulsa el desarrollo del hockey masculino, una modalidad que viene creciendo en la ciudad y que busca seguir sumando nuevos deportistas.

Uno de los aspectos que remarcan desde la institución es que no es necesario haber jugado hockey anteriormente. Cualquier persona puede comenzar a practicar el deporte, independientemente de su edad. Incluso, quienes se acercan por primera vez reciben el préstamo del palo y del equipamiento básico para dar sus primeros pasos. "Se puede empezar a jugar en cualquier momento de la vida. Nosotros les damos los elementos necesarios para que puedan iniciarse", explicó la referente del club. Desde los 3 años y sin límite de edad: el hockey crece en San Pedro de Jujuy Cómo sumarse al Golf Hockey Club Las personas interesadas en conocer más sobre la propuesta o incorporarse al club pueden contactarse a través de las redes sociales del Golf Hockey Club. Desde la institución también invitaron a empresas y comercios a acompañar el proyecto mediante sponsoreo para continuar fortaleciendo el crecimiento del hockey en San Pedro.

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