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20 de julio de 2026 - 17:04
Deportes.

Jujuy Hockey se consagró campeón y sueñan con tener cancha propia

Las jugadoras celebraron el campeonato conseguido y contaron cuáles son los próximos desafíos deportivos e institucionales del club.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Jujuy Hockey.

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Jujuy Hockey volvió a festejar un importante logro deportivo luego de que su plantel femenino se consagrara campeón del Torneo Apertura. Victoria, Guadalupe y Antonella, jugadoras de la institución, compartieron la alegría por el título y destacaron que la categoría séptima también consiguió quedarse con el campeonato.

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“Nos consagramos campeonas del Torneo Apertura, al igual que las chicas de séptima del club también fueron campeonas. Estamos muy contentas por lo logrado y buscando ahora el triunfo del Torneo Clausura”, expresaron las jugadoras.

El próximo objetivo de Jujuy Hockey

Después de volver a instalarse entre los principales protagonistas, el plantel ya tiene la mirada puesta en el próximo torneo. La intención es sostener los buenos resultados que viene consiguiendo la institución durante los últimos años.

Jujuy Hockey.

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“Siempre estamos buscando más. Es un equipo que nunca se rinde, así que ahora estamos buscando el Clausura”, señalaron. Las jugadoras recordaron que durante la temporada pasada alcanzaron dos finales y remarcaron que mantenerse entre los primeros puestos es uno de los principales objetivos deportivos. “Siempre estamos ahí en el podio, por suerte”, afirmaron.

El sueño de tener una cancha propia

El crecimiento de Jujuy Hockey también plantea un desafío fuera de la competencia. Uno de los grandes proyectos de la institución es poder contar finalmente con su propia cancha, un objetivo que permitiría reducir los costos de alquiler y generar un espacio común para todas las categorías.

“Nos encantaría poder el día de mañana tener nuestra propia casa y poder entrenar ahí. Venimos a buscar ayuda, que nos den una mano con lo que sea para poder tener nuestro lugar”, explicaron.

Actualmente cuentan con un espacio en Los Perales, aunque todavía debe ser acondicionado. Allí entrenan las categorías infantiles, mientras que las juveniles y el plantel superior utilizan una cancha sintética alquilada en Palpalá.

“Estamos bastante lejos, pero por lo menos el sueño está y creo que es lo más importante. Todos confiamos y creemos en eso”, destacaron.

Jujuy Hockey.

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Una familia de casi 200 integrantes

Jujuy Hockey reúne actualmente a cerca de 200 personas entre sus diferentes categorías. El semillero continúa sumando niñas y también se logró consolidar el equipo masculino, que viene obteniendo buenos resultados.

“Se están sumando muchas nenitas chiquititas con el sueño de tener un club. Jugar al hockey es amistad, formamos una familia, todos estamos juntos y desde los más chiquitos estamos luchando para conseguir una cancha”, expresaron.

El crecimiento también se refleja entre los varones. “Ya se formó el equipo de caballeros. Invitamos a todos los que se quieran sumar, estamos aceptando chicos y chicas de todas las edades para seguir haciendo más grande esta familia”, indicaron.

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