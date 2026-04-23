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23 de abril de 2026 - 17:15
Deportes.

Las mamis hockey de Jujuy: pasión, contención y competencia después de los 30

Patricia Lara y Marcela Alarcón visitaron Canal 4 y contaron cómo viven su pasión por el mamis hockey, una categoría que sigue creciendo en Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mamis hockey en Apasionados

Mamis hockey en Apasionados

Mamis Hockey en Apasionados.

Mamis Hockey en Apasionados.

Patricia Lara y Marcela Alarcón participaron de la sección Apasionados de Arriba Jujuy, por Canal 4, y compartieron su experiencia dentro del mamis hockey, una categoría que en los últimos años creció con fuerza en la provincia y se transformó en mucho más que una práctica deportiva.

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Desde el comienzo de la entrevista, las dos remarcaron que el hockey les dio una rutina distinta y un lugar propio. Patricia lo resumió con una frase muy clara: “Para nosotras es nuestro cable a tierra”. Y agregó que la categoría “es para las mujeres a partir de los 30 años para arriba” y que “si jugaste anteriormente o no al hockey, es la oportunidad para entrar en esta categoría”.

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Mamis Hockey en Apasionados.

Mamis Hockey en Apasionados.

También aclaró una duda que muchas veces aparece alrededor del nombre de la categoría. “Sí, totalmente, sí se puede unir. No es necesario que sea mamá. Que tenga 30 años para arriba, ya está”, explicó cuando le preguntaron si una mujer mayor de 30 que no tuvo hijos también puede sumarse.

Un deporte que en Jujuy pasó de tres equipos a veinte

Durante la charla, Patricia recordó cómo empezó esta categoría en la provincia. Según contó, “acá en Jujuy empezó hace como 15 años” y el primer equipo fue Zapla. Allí nombró a varias de las pioneras que todavía siguen jugando y explicó que muchas comenzaron a practicar este deporte después de acompañar a sus hijas a entrenar. “Vieron la posibilidad también de poder practicar el deporte. Y bueno, así se empezó”, señaló.

El crecimiento fue muy marcado. “Jujuy tenía hace 15 años atrás, tenía tres equipos. Y hoy en la actualidad, en la asociación, tenemos 20 equipos”, destacó Patricia, mostrando el fuerte desarrollo que tuvo el mamis hockey en la provincia.

Además, remarcó que la organización local también logró consolidarse institucionalmente. “Nosotros tenemos la Asociación Jujeña de Mami Hockey, que se creó en plena pandemia”, recordó. Contó incluso que el acto inaugural se realizó con barbijo y cumpliendo todos los protocolos de ese momento.

A eso se suma la participación jujeña en el plano nacional. Patricia explicó que la provincia cuenta con cuatro delegadas nacionales y detalló que “a nivel nacional hay 326 equipos de Mami Hockey”. También enumeró las categorías de los torneos nacionales y las sedes previstas para este año.

“Lo conocí a partir de los 42 años”

Uno de los tramos más interesantes de la entrevista fue el relato de Marcela Alarcón sobre cómo llegó a este deporte. Lejos de haber arrancado en la infancia, contó: “No, no, yo lo conocí este deporte a partir de los 42 años”. Después relató el momento exacto en que se enganchó: “Yo entrenaba vóley en el tinglado municipal y vi un grupo de gente que entró con unos palitos y una pelotita, y ahí me enganché”.

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El entusiasmo fue tan rápido que casi no tuvo tiempo de adaptación. “Entrené solamente un mes, jugué creo que dos partidos provinciales y al mes ya participé en lo que es el nacional de hockey”, recordó. Incluso contó que su primer Nacional fue en Tucumán y que allí su equipo logró subirse al podio. “Creo que quedamos en bronce”, dijo.

Ese recorrido también muestra otra de las características del mamis hockey: muchas mujeres llegan al deporte en la adultez, sin una trayectoria previa, y aun así encuentran un espacio para aprender, competir y crecer.

Un espacio para salir de la rutina y sentirse acompañadas

Patricia puso en palabras algo que atraviesa a muchas jugadoras cuando explicó que en los equipos hay “profesionales, ama de casa, tenés de todo”. Y resumió el sentimiento que genera el hockey con otra frase muy directa: “El sábado me dedico a esto, es lo que me gusta y salgo de la rutina”.

La nota también mostró que detrás del juego hay una fuerte red de contención. Marcela contó que en su equipo tienen una compañera con una bebé de cuatro meses y que la lleva a la cancha. “Entre todas la cuidamos”, relató. Después agregó: “Siempre hay una que va para cuidarla si está lesionada, la cuida. O si no, entre los acompañantes o los hinchas que nos van a ver, la cuidan a la bebé”.

Esa escena resume bastante bien el espíritu del mamis hockey en Jujuy: una competencia que no deja de lado la vida cotidiana, la maternidad ni la familia. Por eso, durante la entrevista, también se habló del hockey como un lugar donde muchas mujeres pueden seguir haciendo algo para ellas mismas sin dejar de lado sus responsabilidades.

Competitivas, organizadas y con mucha pasión

La conversación también tuvo lugar para el costado más divertido de los equipos. Patricia contó cómo se vive la previa de cada fecha y explicó que la organización empieza mucho antes del partido: “Arrancamos dos o tres días antes: con qué camiseta jugamos, qué color de media, a qué hora salimos”. También enumeró otros detalles: “Quién va con quién, que no hay que olvidarse los carnets, que el botiquín y que tenemos que tratar de estar una hora antes en la cancha”.

En medio de esas preparaciones aparecen anécdotas desopilantes. Una de ellas fue cuando contó que a veces alguna jugadora entra a la cancha y recién ahí se da cuenta de que no se puso la camiseta. “Otras entran así con los lentes de sol. Pero sacate los lentes”, relató entre risas, adjudicando esos momentos a “los nervios, la ansiedad o el querer jugar ahí en ese momento”.

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Pero además de lo recreativo, ambas dejaron claro que la competitividad existe y mucho. Cuando les preguntaron si las mayores de 30 son más o menos competitivas, la respuesta fue contundente: “No, somos competitivas todas. En todas las edades”.

Patricia también explicó que, aunque el deporte sirva para despejarse, nadie entra a la cancha sin querer ganar. “Uno dice sí, es un deporte para relajarse, para pasarla bien, pero a todos nos gusta entrar a la cancha y ganar”, afirmó. Y completó: “Dependiendo del resultado, después hacés el análisis, o salís contento, o salís enojado, pero después se te pasa porque tenés que volver a tu rutina”.

Dónde se pueden sumar las mujeres que quieran jugar

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Mamis hockey en Apasionados

Mamis hockey en Apasionados

Las entrevistadas contaron que quienes quieran comenzar pueden acercarse a distintos equipos de la provincia. Mencionaron opciones en San Salvador de Jujuy, Palpalá, Monterrico, Perico, El Carmen, Ledesma y San Pedro, entre otros puntos. “Se pueden sumar a cualquier equipo de la provincia”, remarcaron.

También reconocieron que el hockey “es un deporte caro”, aunque insistieron en que lo más importante es tener ganas y organizarse. “Es una cuestión de ir acomodándose”, dijeron.

Hacia el final, ambas dejaron saludos para sus familias y sus equipos. Marcela envió un mensaje especial a Las Panteras, mientras que Patricia saludó a Monterrico-San Vicente y habló del cariño que siente por ese club. La entrevista cerró con una idea que atravesó toda la charla: en Jujuy, el mamis hockey ya no es una simple categoría, sino un fenómeno que crece y que les da a muchas mujeres un lugar propio para competir, compartir y disfrutar.

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