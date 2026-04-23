El embajador de Brasil en Argentina visitó Jujuy y habló de potenciar la "cooperación con la provincia"

El embajador de Brasil en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli , visitó Jujuy y dejó un balance positivo tras una agenda de reuniones con autoridades provinciales y referentes del sector productivo. En una entrevista con Canal 4 , destacó el potencial de la provincia para ampliar la cooperación con Brasil en áreas estratégicas como la minería, el litio, el turismo y la integración regional.

Jujuy. Emergencia en el transporte, grandes inversiones y juicio político: los ejes de la sesión en la Legislatura de Jujuy

“El balance es muy positivo. Identificamos maneras de ampliar la cooperación entre Brasil y la provincia”, afirmó el diplomático. En ese sentido, remarcó que vio “una provincia muy preocupada con el futuro, en el buen sentido”, atenta a las oportunidades que pueden surgir a partir de sus recursos y de su ubicación estratégica.

Uno de los ejes centrales de la visita fue el desarrollo minero y, especialmente, el potencial del litio. Bitelli contó que estuvo en el Instituto del Litio y resaltó el nivel de investigación que se realiza en Jujuy. “La investigación que se hace es de una gran calidad y las posibilidades de cooperación con Brasil son muy grandes”, sostuvo.

Además, señaló que uno de los puntos más importantes del vínculo entre Brasil y la provincia es la posibilidad de avanzar con el corredor bioceánico. “Yo creo que lo más importante es que podemos concluir el corredor bioceánico, que está avanzando de a poco, pero de manera consistente”, expresó.

También planteó la necesidad de que la riqueza generada por el litio tenga un mayor impacto en la región. “Ver cómo podemos hacer con que esa riqueza, por ejemplo, del litio, se quede en la región. Más allá de simplemente vender litio y comprar baterías, hay investigaciones conjuntas con universidades brasileñas y eso es muy importante”, explicó.

Posibles inversiones brasileñas en Jujuy

Durante la entrevista, el embajador también habló sobre las posibilidades de inversión en la provincia y dijo que el gobernador jujeño es “un gran entusiasta de las inversiones en Jujuy”.

En ese marco, destacó el interés del sector productivo brasileño por el país. “El sector productivo brasileño mira a la Argentina con muchísimo interés, es nuestro socio comercial uno de los más importantes, y vamos a ver de dónde vienen las oportunidades”, afirmó.

Si bien remarcó que la minería aparece como una de las áreas más evidentes para futuras inversiones, también mencionó al turismo como otro sector con mucho potencial. “Si logramos ampliar la conexión turística también, que vengan más brasileños a Jujuy, estoy seguro de que eso generaría oportunidad para inversión también”, señaló.

Clases gratuitas de portugués para el sector turístico

Otro de los anuncios destacados fue el proyecto para ofrecer clases gratuitas de portugués destinadas a actores del turismo local. La iniciativa apunta a mejorar la atención al visitante brasileño y posicionar a Jujuy como un destino más atractivo para ese mercado.

“Tenemos ya convenios con algunas provincias argentinas, con Mendoza, con Neuquén, con Tierra del Fuego, y la idea es ofrecer también a Jujuy esa posibilidad”, explicó Bitelli. Detalló que serían clases virtuales y gratuitas dictadas desde Buenos Aires a través del Instituto Guimarães Rosa.

Según indicó, la propuesta estaría orientada a “gente de restaurantes, servicios, hoteles, guías, todos los que tengan una participación en esta industria”. Además, reveló que ya dejaron un borrador de acuerdo y que la intención es firmarlo este año en la Feria del Libro de Buenos Aires junto al gobernador.

Jujuy, con potencial para atraer turistas brasileños

El embajador sostuvo que hoy el turista brasileño que piensa en la Argentina sigue mirando sobre todo a destinos como Buenos Aires, Bariloche o Mendoza, pero aseguró que el norte argentino tiene un enorme potencial para crecer.

“El norte argentino tiene un potencial increíble”, remarcó. También mencionó que ya existe una tendencia de excursiones en motocicleta que llevan a muchos brasileños a conocer Jujuy.

Con la gastronomía, los paisajes y las inversiones en infraestructura, Bitelli se mostró optimista sobre el futuro turístico de la región. “Estoy seguro de que el norte va a ser el próximo destino de los turistas brasileños”, concluyó.