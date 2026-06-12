Familiares del hombre atropellado y muerto en Palpalá marcharán para pedir justicia

Este martes 16 de junio familiares y amigos de Rolando Vergara , el hombre que fue atropellado por una camioneta que conducía un menor de edad y que murió en Palpalá , realizarán una marcha para pedir justicia .

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Será desde las 10 horas y el punto de encuentro es en la calle Constitución 264 del barrio General Savio , en la ciudad siderúrgica. “Rolando perdió la vida en un accidente causado por la irresponsabilidad de Gael Oviedo, quien se dio a la fuga y sigue libre”, aseguraron sus familiares. “ No es un hecho aislado, es impunidad y exigimos justicia” .

La hija de Rolando, Delfina , le dijo a TodoJujuy que la intención es que sea una marcha sin violencia. “La idea es ir a ese lugar y ahí hacer un pedido de justicia, siempre con mucho respeto, siempre teniendo en cuenta la no violencia, pero haciendo saber el derecho de mi padre y que se haga justicia”.

“Me gustaría que la gente lleve sus pancartas, algún cártel de justicia, algo que haga saber que lo acompañamos en el dolor . Lo que les salga del corazón”, agregó la joven sobre la movilización organizada para la semana próxima.

Familiares de Rolando Vergara marcharán para pedir justicia en Palpalá Familiares de Rolando Vergara marcharán para pedir justicia en Palpalá

Sobre la causa, Delfina detalló que el adolescente está libre. “Nunca lo detuvieron. Por eso es también el dolor, porque ni siquiera lo detuvieron 24 horas para hacerle ningún examen”, y subrayó que “estamos tristes, muy dolidos porque la persona que lo mató está libre”.

El accidente fatal en Palpalá

Vergara murió durante la noche del martes tras ser atropellado por una camioneta sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El conductor abandonó el lugar luego del impacto, aunque horas más tarde un adolescente de 16 años se presentó de manera espontánea junto a su padre ante la Policía y reconoció su participación en el hecho que es investigado por la Justicia.

Los profesionales de la salud constataron que la víctima había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto. De acuerdo con las primeras evaluaciones, el hombre presentaba múltiples fracturas.

Ante la fuga del conductor, las autoridades pusieron en marcha un operativo cerrojo para intentar localizar el rodado involucrado en el hecho vial. Durante varias horas se realizaron tareas investigativas, relevamiento de evidencias y pericias destinadas a reconstruir la mecánica del siniestro.

Desde la guardia de la Seccional 23 informaron que un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó espontáneamente en la dependencia policial acompañado por su hijo de 16 años y un asesor legal.

Según se informó, durante esa presentación manifestaron que el adolescente habría sido el protagonista del accidente que era investigado por las autoridades. Además, señalaron que el vehículo involucrado era una Toyota de color bordó que se encontraba en el domicilio del progenitor.

Secuestraron la camioneta y otras pruebas

A partir de esta situación, la Ayudante Fiscal dispuso una serie de medidas para preservar todos los elementos vinculados a la causa. Entre ellas, ordenó el secuestro de los elementos de interés hallados en el lugar del hecho una vez concluidas las pericias correspondientes.