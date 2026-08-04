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4 de agosto de 2026 - 09:52
Policiales.

Quién es Candela Arizaga, la influencer que denunció a Facundo Moyano

La joven de 23 años fue derivada al Hospital Pirovano tras salir de un departamento en Belgrano durante la madrugada. El dirigente fue demorado por la Policía.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La influencer y expareja de L-Gante que escapó del departamento de Facundo Moyano.

La influencer y expareja de L-Gante que escapó del departamento de Facundo Moyano.

Candela Arizaga, influencer argentina de 23 años, continúa bajo atención médica en la guardia del Hospital Pirovano tras un episodio de circunstancias poco claras ocurrido junto al exdiputado y referente sindical Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano. Mientras la joven permanece en observación, el dirigente fue retenido de manera preventiva.

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Arizaga se desempeña como modelo y figura de redes sociales, donde reúne una comunidad de más de 300 mil seguidores en Instagram. En esa plataforma suele publicar contenido relacionado con sus viajes, sesiones fotográficas y diferentes escenas de su día a día.

La influencer y expareja de L-Gante que escapó del departamento de Facundo Moyano.

La influencer y expareja de L-Gante que escapó del departamento de Facundo Moyano.

Quién es la influencer que escapó del departamento de Facundo Moyano

La joven ganó mayor exposición mediática a principios de 2024, cuando hizo pública su relación sentimental con el cantante L-Gante. Si bien el vínculo se extendió durante un período breve, ambos compartieron registros y publicaciones en redes que dejaron en evidencia el romance y generaron repercusión entre sus seguidores.

Tiempo después, Candela Arizaga volvió a ocupar espacio en la agenda mediática luego de que aparecieran versiones que la vinculaban sentimentalmente con Enzo Fernández. Las sospechas surgieron a partir de un viaje que realizó la influencer a Londres, donde habría coincidido con el futbolista campeón del mundo.

La posibilidad de un acercamiento entre ambos tomó fuerza después de que publicaran imágenes desde escenarios similares y en momentos cercanos, algo que alimentó los rumores sobre un supuesto vínculo amoroso. No obstante, ni la modelo ni el mediocampista hicieron declaraciones oficiales para confirmar esa relación.

A través de sus perfiles digitales, la joven también muestra públicamente su pasión por Rosario Central. En distintas publicaciones aparece presente en el Gigante de Arroyito acompañando al equipo y alentando al conjunto “Canalla”, además de lucir en varias ocasiones la camiseta oficial de la institución.

La detención de Facundo Moyano en Belgrano

De acuerdo con el informe policial, el episodio ocurrió durante la madrugada de este martes, cerca de las 05.03, cuando la joven abandonó corriendo y sin ropa un edificio situado sobre la avenida del Libertador.

Según el reporte oficial, Facundo Moyano habría salido detrás de ella y ambos fueron encontrados por agentes policiales mientras se desplazaban por la vía pública. Las autoridades indicaron que, al momento de la intervención, los dos presuntamente se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Efectivos policiales y personal del SAME montaron un importante despliegue sobre la avenida del Libertador luego del episodio. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, relató un vecino en declaraciones a radio Mitre.

Tras la intervención, la joven fue derivada al Hospital Pirovano, donde continúa bajo supervisión médica y permanece en observación mientras los profesionales realizan distintos controles, incluidos análisis toxicológicos. El diputado nacional y abogado “Huguito” Moyano se presentó en la comisaría 13 después de las 8.30 de la mañana con el objetivo de interiorizarse sobre el expediente iniciado y brindar acompañamiento legal a su hermano Facundo.

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