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3 de agosto de 2026 - 17:44
Paro docente

Paro docente: el Gobierno de Jujuy informó un 12,4% de adhesión

El Ejecutivo provincial difundió los porcentajes de adhesión al paro y de inasistencia por nivel educativo durante la jornada de protesta.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Escuela - Foto de archivo

Escuela - Foto de archivo

El Gobierno de Jujuy difundió este lunes los datos oficiales sobre el impacto del paro docente en la provincia e informó que la adhesión alcanzó el 12,4% en los niveles de Secundario, Superior y Formación Profesional.

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De acuerdo con la información oficial, el relevamiento abarcó 7.973 cargos, de los cuales 989 registraron adhesión a la medida de fuerza. Además, el Ejecutivo provincial informó una inasistencia del 15,5% en los niveles Inicial, Primario, Jardín Maternal, Taller Primario e Integración, aclarando que esos porcentajes corresponden a docentes sin adhesión propia al paro convocado.

En esos niveles se registraron 1.738 inasistencias sobre un total de 11.191 cargos.

El detalle por nivel

Según los datos difundidos por el Gobierno de Jujuy, el porcentaje de adhesión e inasistencia fue el siguiente:

Niveles con adhesión al paro

  • Formación Profesional: 14,7% (30 de 204 cargos).
  • Secundario: 13,8% (923 de 6.683 cargos).
  • Superior: 3,3% (36 de 1.086 cargos).

Niveles con inasistencia

  • Nivel Inicial: 23,0% (786 de 3.420 cargos).
  • Primario: 13,6% (885 de 6.504 cargos).
  • Integración: 6,7% (37 de 556 cargos).
  • Jardín Maternal: 4,6% (30 de 657 cargos).
  • Taller Primario: 0% (0 de 54 cargos).

Cabe mencionar que los datos fueron publicados por el Gobierno de Jujuy como parte del relevamiento oficial realizado durante la jornada de paro docente.

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