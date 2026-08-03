lunes 03 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de agosto de 2026 - 18:45
Genio.

Resuelve cubos Rubik en 11 segundos o con los ojos vendados: la increíble habilidad de un niño de Jujuy

Aprendió con tutoriales, practica todos los días y ya participó de competencias en Jujuy y Salta. Ahora se prepara para un nuevo desafío.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik.

Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik.

Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik.

Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik.

Lee además
Cubo Rubik: un joven argentino hizo una nueva marca
Deportes.

Jujuy tendrá su primer torneo de cubo Rubik en Tilcara
Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik. video
Genio.

Resuelve cubos Rubik en 11 segundos o con los ojos vendados: la increíble habilidad de un niño de Jujuy

Su vínculo con el cubo comenzó en junio de 2023. Desde entonces, la práctica diaria le permitió mejorar sus movimientos y reducir progresivamente sus tiempos. “Cada vez que practico voy bajando mis tiempos e intento romper mis propios récords”, explicó Nico.

Un récord de 11 segundos

Con el cubo tradicional de 3x3, Nicolás consiguió una marca personal de 11 segundos: “Hay que empezar con el método más básico, con la menor cantidad de algoritmos posible, para no exigirse tanto, y practicar todos los días”, recomendó.

Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik.

Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik.

Nico explicó que los algoritmos son secuencias de movimientos que permiten cambiar determinadas piezas. También señaló que la técnica mejora cuando los giros se realizan con los dedos y no con toda la muñeca.

Competencias y nuevos desafíos

El joven ya participó de torneos en Tilcara y Salta. Su próxima competencia será el 15 y 16 de agosto, en el Centro Cultural Jorge Accame de San Salvador de Jujuy.

Además del cubo tradicional, resuelve otros modelos e incluso puede hacerlo con los ojos tapados. Para lograrlo, memoriza la posición de las piezas y asigna letras para formar palabras que le permitan recordar cada movimiento. “Cada pieza tiene una letra. Vas memorizando y formando palabras para acordarte”, detalló.

El mensaje de Nico para otros chicos

El pequeño aprendió mediante tutoriales disponibles en YouTube y alentó a otros niños a no abandonar ante las primeras dificultades. “Que busquen en YouTube o sigan intentando eso que les sale mal. Si lo buscan, lo van a encontrar y lo van a poder resolver”, expresó.

Nico continuará practicando para superar sus marcas y representar a Jujuy en nuevas competencias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy tendrá su primer torneo de cubo Rubik en Tilcara

Resuelve cubos Rubik en 11 segundos o con los ojos vendados: la increíble habilidad de un niño de Jujuy

Tilcara: rescataron a un turista japonés tras desbarrancarse camino a Punta Corral

Jujuy tendrá el primer Festival Nacional del Éxodo

FNE 2026: Pablo Pizzurno presentó a sus 14 candidatas para la elección

Lo que se lee ahora
Vuelve el frío a Jujuy 
Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy: cuándo bajan las temperaturas en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Vuelve el frío a Jujuy 
Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy: cuándo bajan las temperaturas en Jujuy

San Salvador de Jujuy
Capital.

Confirmaron el asueto de este jueves por el Santísimo Salvador

Accidente en Ruta 9: chocaron una camioneta y un auto en Juella
Jujuy.

Accidente en Ruta 9: chocaron una camioneta y un auto en Juella

Estafas a adultos mayores.
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: cayó en el cuento del tío perdiendo ahorros y joyas

BEGU. video
Capital.

BEGU 2026: comienza el reempadronamiento para universitarios y terciarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel