Resuelve cubos Rubik en 11 segundos o con los ojos vendados: la increíble habilidad de un niño de Jujuy

Nicolás Algañaraz tiene 11 años y una habilidad que sorprende: puede resolver distintos cubos Rubik en pocos segundos. En una entrevista con Canal 4, contó cómo comenzó, cuáles son sus récords y cómo se prepara para competir nuevamente.
Su vínculo con el cubo comenzó en junio de 2023. Desde entonces, la práctica diaria le permitió mejorar sus movimientos y reducir progresivamente sus tiempos. “Cada vez que practico voy bajando mis tiempos e intento romper mis propios récords”, explicó Nico.
Un récord de 11 segundos
Con el cubo tradicional de 3x3, Nicolás consiguió una marca personal de 11 segundos: “Hay que empezar con el método más básico, con la menor cantidad de algoritmos posible, para no exigirse tanto, y practicar todos los días”, recomendó.
Nicolás Algañaraz y su habilidad con los cubos Rubik.
Nico explicó que los algoritmos son secuencias de movimientos que permiten cambiar determinadas piezas. También señaló que la técnica mejora cuando los giros se realizan con los dedos y no con toda la muñeca.
Competencias y nuevos desafíos
El joven ya participó de torneos en Tilcara y Salta. Su próxima competencia será el 15 y 16 de agosto, en el Centro Cultural Jorge Accame de San Salvador de Jujuy.
Además del cubo tradicional, resuelve otros modelos e incluso puede hacerlo con los ojos tapados. Para lograrlo, memoriza la posición de las piezas y asigna letras para formar palabras que le permitan recordar cada movimiento. “Cada pieza tiene una letra. Vas memorizando y formando palabras para acordarte”, detalló.
El mensaje de Nico para otros chicos
El pequeño aprendió mediante tutoriales disponibles en YouTube y alentó a otros niños a no abandonar ante las primeras dificultades. “Que busquen en YouTube o sigan intentando eso que les sale mal. Si lo buscan, lo van a encontrar y lo van a poder resolver”, expresó.
Nico continuará practicando para superar sus marcas y representar a Jujuy en nuevas competencias.
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