Estafa millonaria en Jujuy: cayó en el cuento del tío perdiendo ahorros y joyas

Una mujer de San Salvador de Jujuy fue víctima de una estafa telefónica y entregó todos sus ahorros y alhajas a un supuesto amigo de su hija. El engaño le costó más de $3 millones, 1.660 dólares y varias joyas de oro.
El hecho fue denunciado horas después en la Dirección General de Investigaciones de la Policía, donde ya se analizan las pruebas para intentar identificar a los responsables.
Las estafas por líneas de teléfono fijo apuntan principalmente a los adultos mayores
La llamada que inició la estafa
La maniobra comenzó durante la mañana, cuando la damnificada atendió el teléfono fijo de su vivienda. Del otro lado de la línea, una mujer logró hacerse pasar por su hija y le habló con tono de urgencia. La falsa hija le advirtió que sus ahorros y joyas podían perder valor en cuestión de horas si no eran resguardados de inmediato. Para hacer más creíble la historia, le dijo que un amigo de confianza pasaría a retirar el dinero y los objetos de valor para llevarlos a un banco.
Según la denuncia, la mujer creyó en el relato, reunió sus pertenencias y preparó todo en una bolsa plástica.
Entregó dinero, dólares y alhajas
Antes de las 17 horas, un hombre llegó hasta la esquina de la vivienda de la víctima. La mujer salió a su encuentro y le entregó el paquete, convencida de que sus ahorros serían llevados a resguardo. El botín incluía $3,1 millones, 1.660 dólares en efectivo, un anillo, un par de aros y una parte de un collar de oro.
Recién durante la noche, la víctima decidió comunicarse directamente con su hija para consultar cómo había salido el trámite. Allí descubrió la estafa: su hija no había llamado ni había enviado a nadie a retirar dinero.
Investigan el cuento del tío
Tras advertir el engaño, la mujer se presentó en sede policial y radicó la denuncia correspondiente.
Desde la Dirección General de Investigaciones recordaron que este tipo de estafas suelen apoyarse en el miedo, la urgencia y la confianza familiar. En este caso, los delincuentes usaron como excusa la supuesta pérdida de valor de los ahorros para lograr que la víctima actuara rápido y sin verificar la información.
La investigación continúa para identificar al hombre que retiró el paquete y a las personas que participaron de la llamada telefónica.
Lo que tenés que saber
- La víctima es una mujer de San Salvador de Jujuy.
- La estafa comenzó con una llamada al teléfono fijo.
- Una mujer se hizo pasar por su hija.
- Le dijeron que debía resguardar sus ahorros y joyas.
- Un supuesto amigo pasó a retirar el paquete.
- La víctima entregó $3,1 millones.
- También entregó 1.660 dólares.
- Además, perdió un anillo, aros y parte de un collar de oro.
- La denuncia fue realizada en la Dirección General de Investigaciones.
- La maniobra corresponde al clásico cuento del tío.
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