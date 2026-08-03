Estafa millonaria en Jujuy: cayó en el cuento del tío perdiendo ahorros y joyas

Una mujer de San Salvador de Jujuy fue víctima de una estafa telefónica y entregó todos sus ahorros y alhajas a un supuesto amigo de su hija. El engaño le costó más de $3 millones , 1.660 dólares y varias joyas de oro.

El hecho fue denunciado horas después en la Dirección General de Investigaciones de la Policía , donde ya se analizan las pruebas para intentar identificar a los responsables.

La maniobra comenzó durante la mañana, cuando la damnificada atendió el teléfono fijo de su vivienda . Del otro lado de la línea, una mujer logró hacerse pasar por su hija y le habló con tono de urgencia. L a falsa hija le advirtió que sus ahorros y joyas podían perder valor en cuestión de horas si no eran resguardados de inmediato . Para hacer más creíble la historia, le dijo que un amigo de confianza pasaría a retirar el dinero y los objetos de valor para llevarlos a un banco.

Según la denuncia, la mujer creyó en el relato, reunió sus pertenencias y preparó todo en una bolsa plástica.

Entregó dinero, dólares y alhajas

Antes de las 17 horas, un hombre llegó hasta la esquina de la vivienda de la víctima. La mujer salió a su encuentro y le entregó el paquete, convencida de que sus ahorros serían llevados a resguardo. El botín incluía $3,1 millones, 1.660 dólares en efectivo, un anillo, un par de aros y una parte de un collar de oro.

Recién durante la noche, la víctima decidió comunicarse directamente con su hija para consultar cómo había salido el trámite. Allí descubrió la estafa: su hija no había llamado ni había enviado a nadie a retirar dinero.

Investigan el cuento del tío

Tras advertir el engaño, la mujer se presentó en sede policial y radicó la denuncia correspondiente.

Desde la Dirección General de Investigaciones recordaron que este tipo de estafas suelen apoyarse en el miedo, la urgencia y la confianza familiar. En este caso, los delincuentes usaron como excusa la supuesta pérdida de valor de los ahorros para lograr que la víctima actuara rápido y sin verificar la información.

La investigación continúa para identificar al hombre que retiró el paquete y a las personas que participaron de la llamada telefónica.

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