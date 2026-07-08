La estafaron en Jujuy y recuperó la mercadería en Neuquén

Denunció una estafa en Jujuy y recuperó la mercadería en Neuquén (imágenes de policía de Neuquén)

Una denuncia iniciada por una comerciante de Jujuy permitió recuperar mercadería valuada en $1.600.000 que había enviado a una clienta de Centenario, Neuquén, sin recibir el pago correspondiente. La investigación derivó en un allanamiento, el secuestro de los productos y la demora de una mujer vinculada a la causa.

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La damnificada, una vendedora mayorista jujeña , había concretado una operación comercial con una compradora de Centenario. Tras despachar los artículos, comprobó que el dinero nunca ingresó en sus cuentas bancarias, por lo que radicó una denuncia por presunta estafa en Jujuy y luego viajó hasta Neuquén para continuar el trámite.

El rápido avance de la investigación permitió localizar la mercadería en una vivienda del barrio Trahun Hue. Todos los productos fueron finalmente restituidos a la comerciante.

La comisaria Norma Binet de Neuquén explicó que la mujer había realizado inicialmente la presentación en Jujuy, pero luego se trasladó hasta Centenario exclusivamente para denunciar la maniobra y aportar información sobre la venta.

Según la investigación, una clienta de Neuquén realizó un pedido mayorista y recibió la mercadería, pero la vendedora nunca obtuvo el pago acordado. La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

“La mujer no es de acá, vino exclusivamente por esta cuestión particular”, indicó Binet al referirse al viaje realizado por la damnificada desde Jujuy.

Recuperaron mercadería por $1,6 millones

Durante el allanamiento realizado en una vivienda de Centenario, la Policía del Neuquén encontró una importante cantidad de artículos relacionados con la operación denunciada.

Entre los elementos recuperados había:

Vajilla y cubiertos.

Termos y artículos térmicos.

Sábanas y toallones.

Electrodomésticos.

Teléfonos celulares.

Documentación vinculada con los envíos.

El valor total de la mercadería fue estimado en $1.600.000. Los investigadores determinaron que los productos habían sido adquiridos a la mayorista jujeña, pero que el dinero nunca fue transferido.

Una mujer quedó vinculada a la causa

En el operativo fue demorada una mujer mayor de edad, quien quedó supeditada a la investigación judicial y será notificada de la imputación correspondiente.

El allanamiento fue ejecutado por efectivos de la Comisaría Segunda de Neuquén y personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este, por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos.

La denuncia permitió recuperar todo en tiempo récord

La rapidez de la investigación fue clave para que la comerciante de Jujuy pudiera recuperar todos los productos.

La denuncia fue presentada un jueves, el allanamiento se concretó al día siguiente y el sábado la damnificada ya tenía nuevamente la mercadería en su poder.

“Pudimos establecer y restituir los elementos en tiempo récord”, destacó la comisaria Binet.

La Justicia dispuso la devolución de todos los bienes al considerar que correspondían a los artículos reclamados por la vendedora jujeña.

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