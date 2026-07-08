Estafas virtuales en Jujuy: consejos para evitar el robo de WhatsApp y dinero

Desconfiar de llamadas y mensajes desconocidos, evitar enlaces sospechosos y confirmar personalmente cualquier pedido de dinero son algunas de las principales r ecomendaciones para prevenir estafas virtuales en Jujuy.

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Pablo Nicolás Ramos, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy y egresado de Ingeniería Informática, brindó una serie de consejos para reducir los riesgos ante el crecimiento de las modalidades de engaño digital.

El especialista señaló que las personas son cada vez más vulnerables porque publican gran parte de su vida cotidiana en redes sociales, incluyendo nombres, apodos, relaciones familiares, actividades y lugares que frecuentan.

Esa información puede ser utilizada por los delincuentes para construir mensajes personalizados y hacerse pasar por personas conocidas.

Desconfiar de los pedidos de dinero

Una de las recomendaciones centrales es verificar cualquier mensaje en el que un familiar, amigo o conocido solicite una transferencia.

Aunque el mensaje provenga de un número guardado, la cuenta podría haber sido robada o clonada. Por ese motivo, antes de enviar dinero se debe llamar a la persona o comunicarse por otra vía.

Ramos explicó que los delincuentes estudian previamente el comportamiento de sus víctimas y conocen los apodos utilizados entre familiares y amigos.

Esto les permite escribir mensajes que parecen reales y aumentar las posibilidades de que la víctima actúe sin comprobar la identidad de quien solicita el dinero.

Evitar llamadas de números desconocidos

El docente contó que mantiene una política personal de no atender llamadas de números que no tiene registrados.

Ante un contacto desconocido, revisa primero si el número tiene una cuenta de WhatsApp y analiza si existen señales que generen sospechas.

Sin embargo, tener WhatsApp no garantiza que la llamada sea legítima. La recomendación principal continúa siendo no entregar información personal, claves o códigos de seguridad a través de una llamada inesperada.

No ingresar a enlaces recibidos por mensaje

Los correos electrónicos y mensajes falsos suelen incluir enlaces que imitan páginas de bancos, empresas o plataformas comerciales.

Los delincuentes pueden modificar una letra del dominio para que la dirección parezca verdadera. Cuando la víctima ingresa su usuario y contraseña, esos datos llegan directamente al atacante.

Antes de abrir un enlace, se recomienda revisar cuidadosamente la dirección del remitente y el dominio de la página.

Cuando se trate de una entidad bancaria, una empresa o una plataforma digital, es preferible ingresar desde la aplicación oficial o escribir manualmente la dirección en el navegador.

Cuidado con las redes WiFi públicas

Las redes WiFi abiertas pueden representar un riesgo, especialmente cuando el usuario mantiene sesiones activas en WhatsApp Web, correos electrónicos o plataformas bancarias.

Ramos explicó que existen métodos que pueden permitir el acceso remoto a los dispositivos conectados a una misma red y la copia temporal de sesiones.

Por ese motivo, aconsejó utilizar los datos móviles cuando se está en la calle y evitar realizar operaciones bancarias o ingresar contraseñas mediante redes públicas.

Proteger la información publicada en redes sociales

El especialista advirtió que las redes sociales concentran una gran cantidad de información personal que puede ser aprovechada por quienes realizan ingeniería social.

Publicar datos sobre familiares, rutinas, viajes, lugares de trabajo y apodos puede facilitar la construcción de un engaño.

Además, los formularios completados en internet pueden incluir autorizaciones para compartir información con empresas, lo que aumenta la circulación de datos personales.

La recomendación es limitar la información pública y revisar periódicamente las configuraciones de privacidad de cada cuenta.

Revisar los correos antes de abrirlos

Ramos indicó que, cuando recibe un correo desde un dominio extraño, lo marca como spam y lo elimina.

Los usuarios deben desconfiar especialmente de mensajes que anuncian premios, descuentos, promociones o problemas urgentes en una cuenta.

La urgencia es una herramienta utilizada para evitar que la víctima analice el contenido antes de hacer clic.