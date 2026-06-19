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19 de junio de 2026 - 07:50
Informe.

En 2025, Jujuy fue la provincia con mayor tasa de estafas virtuales en el país

Según datos del Ministerio de Seguridad de Nación, Jujuy registró 2.939 hechos de estafas y defraudaciones asistidas virtualmente durante 2025.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Estafas virtuales (imagen creada con IA).

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El informe marca que la provincia tuvo una leve baja respecto de 2024, cuando se habían registrado 3.022 casos. La variación interanual fue de -3%.

La tasa de estafas virtuales en Jujuy

En relación con la cantidad de habitantes, Jujuy tuvo en 2025 una tasa de 367 hechos cada 100.000 habitantes. En 2024, esa tasa había sido de 378,4, por lo que también se observó una disminución en este indicador.

A pesar de la baja, el número sigue siendo relevante y muestra la presencia sostenida de delitos cometidos mediante herramientas digitales, engaños virtuales y distintas modalidades de defraudación.

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Datos sobre estafas virtuales a nivel nacional (informe del Ministerio de Seguridad de Naci&oacute;n).

Datos sobre estafas virtuales a nivel nacional (informe del Ministerio de Seguridad de Nación).

Qué pasó a nivel nacional

A nivel nacional, las estafas y defraudaciones asistidas virtualmente aumentaron durante 2025. El total del país pasó de 48.916 hechos en 2024 a 50.155 en 2025.

Eso representa una suba interanual del 2,3%. La tasa nacional también creció: pasó de 105,6 a 108,1 hechos cada 100.000 habitantes.

Jujuy, por encima de la media nacional

Aunque Jujuy mostró una baja en la comparación interanual, su tasa provincial quedó muy por encima del promedio argentino. Mientras la media nacional fue de 108,1 hechos cada 100.000 habitantes, Jujuy alcanzó los 367.

El dato ubica a la provincia entre las jurisdicciones con tasas más altas del país en este tipo de delitos, junto con distritos como Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; La Pampa; Catamarca; Tucumán; Santa Cruz y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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